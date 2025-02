Após negociar com o Vitória, meia fecha com clube da Série B

Matheus Frizzo em ação pelo Coritiba, clube que defendeu em 2024 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Novorizontino acertou a contratação do meia Matheus Frizzo, que chega por empréstimo do Tombense até o fim de 2025. Aos 26 anos, o jogador é mais um reforço do clube do interior paulista para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

Frizzo, que já teve passagem pelo Vitória em 2020, chegou a negociar um retorno ao Rubro-Negro nesta janela de transferências, mas as conversas não avançaram. Além do clube baiano, o Athletico-PR demonstrou interesse na contratação do meia, mas o atleta optou pelo acordo com o Novorizontino.

Na última temporada, Frizzo defendeu o Coritiba, onde atuou em 48 partidas, marcou 15 gols e deu seis assistências. Ao longo de sua carreira, o jogador também vestiu as camisas do Grêmio, onde iniciou sua trajetória profissional, Atlético-GO, Botafogo e Tombense.