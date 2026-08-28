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MERCADO DA BOLA

Atacante revelado pelo Vitória entra na mira de clube gigante da Itália

Meio-campista desperta interesse do atual campeão italiano na janela de transferências

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Charlys em campo pelo Vitória
Charlys em campo pelo Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

Uma reviravolta surpreendente está prestes a acontecer na carreira do meio-campista Charlys. Revelado nas categorias de base do Vitória, o jogador de 22 anos atraiu interesse da Inter de Milão, e possui negociações em andamento para reforçar o atual campeão italiano. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Nicolò Schira.

Charlys pertence ao Hellas Verona, da Segunda Divisão da Itália, mas atuou com a camisa do Reggiana na temporada passada. Apesar dos 32 jogos disputados, com um gol e duas assistências, o clube terminou a campanha rebaixado para a Terceira Divisão.

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Ainda não foram divulgadas informações sobre valores envolvidos na negociação, mas a tendência é que o jogador chegue para a equipe sub-23 da Inter de Milão. Vale mencionar que o Vitória terá direito de receber 5% do valor total da transferência em caso de acordo firmado entre as partes, como parte do mecanismo de solidariedade a Fifa de clube formador.

Trajetória com a camisa do Vitória

Charlys fez apenas dois jogos pelo time profissional do Vitória, ambos pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste 2023, e foi emprestado ainda muito jovem ao Hellas Verona. Em julho de 2024, o clube italiano acertou a compra definitiva junto ao Vitória por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões).

Charlys em campo pelo Hellas Verona
Charlys em campo pelo Hellas Verona - Foto: Reprodução | Redes Sociais

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O meio-campista fez 64 partidas no futebol italiano desde que chegou ao país em 2023, com jogos por três clubes diferentes: Hellas Verona, Consenza e Reggiana. Foram duas partidas pela Primeira Divisão, duas na Coppa Itália, e 60 jogos pela Segunda Divisão.

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