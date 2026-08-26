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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória brilha como herói de título histórico na Ásia

Atacante é natural de Feira de Santana e tem passagem pelo Rubro-Negro

Lucas Vilas Boas
Por
Edson Júnior
Edson Júnior - Foto: Divulgação

Abdicar dos holofotes do futebol brasileiro e mundial para disputar um campeonato mais alternativo é sempre uma escolha difícil para qualquer jogador, mas pode se dizer que foi uma decisão acertada no caso do baiano Edson Júnior.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, o atacante revelado pela base do Vitória se sagrou herói nesta terça-feira, 25, ao marcar o gol do título do Shan United na Supercopa de Mianmar 2026. A final terminou com vitória 1 a 0 sobre o Yangon United, no Estádio Thuwunna.

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"O resultado de hoje é consequência de muito trabalho e dedicação. Glória a Deus por tudo. Abençoado demais por poder marcar o gol dessa vitória por 1 a 0. Cada esforço, cada treino e cada renúncia valem a pena quando colocamos o Senhor à frente de tudo. Obrigado à minha família, meus companheiros de equipe e a todos que sempre torcem e acreditam no meu trabalho. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele”, afirmou Edson Júnior depois da conquista.

A Supercopa de Mianmar marcou a abertura da temporada 2026/27 no futebol do país. O torneio reúne os campeões das duas principais competições da época anterior — a Liga Nacional de Mianmar, conquistada pelo Shan United, e a Copa da Liga de Mianmar.

É a quarta vez que o Shan United conquista a Supercopa de Mianmar em sua história, com os títulos de 2014, 2019 e 2020. A equipe é heptacampeão da Liga Nacional, e também levantou duas vezes a taça da Copa da Liga.

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Trajetória de Edson Júnior

Edson Júnior em campo pelo Vitória
Edson Júnior em campo pelo Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

Edson Júnior foi revelado nas categorias de base do Vitória, onde conquistou a Copa do Nordeste Sub-20 em 2019. Apesar da conquista, o atacante disputou apenas um jogo pelo time profissional — o empate em 2 a 2 com a Juazeirense pelo Campeonato Baiano 2020.

Depois que deixou o Vitória, o jogador passou por outros clubes nordestinos como Santa Cruz, Doce Mel, Confiança, Moto Clube e Petrolina. A porta de entrada para o futebol asiático foi o Nakhonsi, da Tailândia, com curta passagem entre 2023 e 2024.

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Tags

Edson Júnior esporte clube vitória Mianmar

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