Jair Ventura vê melhor fase no Vitória e defende técnicos estrangeiros

O pós-BaVi deixou grande parte da torcida rubro-negra desgostosa com o momento atual do Vitória - mas, para Jair Ventura, o Leão da Barra de hoje em dia é o que vive a melhor versão que ele já viu de si mesmo.

À frente do Rubro-Negro, o treinador chega ao duelo contra o Vasco, nesta quarta-feira, 26, sem falar em favoritismo, mas sustentado por uma temporada de afirmação no clube.

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Em entrevista ao Estadão, Jair afirmou que se sente em sua "melhor versão" após uma década como treinador profissional, com passagens por clubes como Botafogo, Santos, Corinthians e Vitória.

Jair Ventura pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Melhor fase no Vitória

Jair foi direto ao avaliar se vive o melhor momento da carreira. Para ele, a experiência acumulada em diferentes clubes ajudou a moldar uma versão mais preparada do treinador.

"Com certeza. Ao longo dos anos, a gente vai ficando melhor, igual a vinho", brincou. O técnico destacou que hoje faz treinos que não imaginava aplicar há dez anos e afirmou que segue em processo constante de evolução.

No Vitória, ele conquistou a Copa do Nordeste, levou o time às quartas de final da Copa do Brasil e eliminou adversários de peso no caminho, como Flamengo e Athletico-PR. Apesar da boa fase, Jair evita qualquer clima de euforia antes do duelo com o Vasco.

"Zero favoritismo. Jogo muito equilibrado, muito difícil", afirmou. Por outro lado, mesmo em um momento de valorização do trabalho, Jair evita colocar o treinador no centro do sucesso.

Para ele, a principal função do técnico é criar condições para que os atletas rendam mais: "O grande segredo do treinador é potencializar os seus jogadores. Mas o protagonismo é 100% dos atletas".

O técnico explicou que o elenco rubro-negro já entende melhor suas ideias após 11 meses de trabalho, tempo que permite mudar a formação de uma partida para outra sem perder a identidade da equipe.

Técnicos estrangeiros no Brasil

A consolidação de Jair no Vitória veio justamente em meio a um panorama de mudanças no trabalho de treinador do futebol brasileiro. Uma delas, presente em diversos clubes da Série A, é a chegada de técnicos estrangeiros, que hoje lideram até mesmo a Seleção Brasileira.

Em relação a isso, Jair afirmou que não vê problema na chegada de profissionais de fora, desde que o critério seja competência: "É ignorância pensar que o passaporte define se um cara é melhor do que o outro".

Jair Ventura no comando do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico disse que o mesmo vale para a idade. Segundo ele, nem todo treinador jovem está pronto, nem todo experiente está ultrapassado, assim como nem todo estrangeiro é bom e nem todo brasileiro é ruim.

Esse cuidado para não cair em generalizações se deve muito à visão do treinador sobre a conectividade no futebol brasileiro. Para ele, a pressão sobre técnicos, jogadores e dirigentes aumentou, principalmente por causa da internet e das redes sociais.

As críticas esportivas, nesse cenário, ultrapassam o trabalho e chegam a cobranças no campo pessoal, como em casos de ataques a dirigentes - e Jair acredita que a tendência é que esse cenário piore.

Jair Ventura pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória mira semifinal da Copa do Brasil

Equilibrando sucessos e cobranças, Jair segue com o Vitória para enfrentar o Vasco na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O técnico trata o confronto como equilibrado e vê o adversário reforçado, após vitória por 4 a 1 sobre o Olímpia, pela Sul-Americana.

Os dois se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30, pela partida de ida do confronto, em São Januário, casa vascaína.