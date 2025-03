Baralhas afirma que derrota para o Náutico 'não afetou nada' no Ba-Vi

Gabriel Baralhas, volante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após a derrota por 2 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o volante Gabriel Baralhas demonstrou confiança na recuperação do Vitória para a partida decisiva no Barradão, marcada para o próximo domingo, 23.

O jogador rubro-negro destacou a importância do apoio da torcida e garantiu que a equipe seguirá trabalhando para buscar a virada dentro de casa.

"A gente sabe que não acaba hoje, temos o segundo jogo que é na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, que vai ser fundamental para que a gente possa ir mais forte e buscar o resultado", afirmou Baralhas na zona mista.

O Vitória estava há 22 jogos sem perder, mas viu a invencibilidade escapar pelos braços na derrota por 2 a 0 contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. Questionado sobre os efeitos do tropeço para o clássico Ba-Vi, Baralhas afirmou que o revés diante do Timbu 'não afetou nada' no jogo de hoje.

"Não afetou nada, a gente sabe que futebol é ganha, perde ou empata, então temos que continuar trabalhando e buscar a evolução para o próximo jogo", concluiu.

No duelo de volta, marcado para o próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, o Vitória terá que vencer o Bahia por dois gols de diferença para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis.