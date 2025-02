Carpini exalta invencibilidade e aponta "incômodo interno" no Vitória

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória venceu o Ferroviário por 2 a 1 nesta terça-feira, 11, e ampliou sua sequêcia positiva para 15 jogos de invencibilidade. O momento invicto, entretanto, não é motivo de contentamento para o técnico Thiago Carpini, que revelou um ponto que ainda "incomoda internamente" o Rubro-Negro nesse início de temporada. O comandante, em entrevista coletiva após o triunfo no Barradão, analisou que o Leão precisa "oscilar menos entre um tempo e outro".

"O início realmente é muito bom, mas o que incomoda um pouco internamente é essa oscilação, a gente fazer tempos e jogos tão dinstintos em performance. Tiramos coisas para serem melhoradas, mas hoje foram muitos erros, não foi uma das melhores partidas e temos essa consciência, esse é o meu sentimento e dos atletas. Valeu a vitória, a invencibilidade, a liderança da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, mas tudo isso é momentâneo, vamos seguir melhorando com o passar do tempo", disse o técnico.

Líder provisório da Copa do Nordeste, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 16, para enfrentar o Jequié, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. De olho no confronto, Carpini revelou que deve manter boa parte do time titular que venceu o Ferroviário.

"Penso em repetir grande parte, mas alguns atletas eu ainda preciso ver, como o Jamerson, ver como ele se encontra para poder estrear e fisicamente ele parece estar muito bem. Não tivemos todo esse tempo, então ele entra nessa loucura do calendário, chega já tendo que jogar. O Lucas Halter também, pode ser outro que podem fazer parte do jogo de domingo. Penso em rodar muito não, quero dar um pouco mais de minutagem", concluiu o comandante.