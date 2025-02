Carpini valoriza empate no Ba-Vi e elogia defesa: "Não sofremos gol"

Carpini durante Ba-Vi 500 - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória visitou o Bahia neste sábado, 1, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Baianão 2025. No Ba-Vi 500, o que brilhou foi a defesa, resultando em um empate sem gols, com ambas as equipes garantindo um ponto.

Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador do Vitória, Thiago Carpini avaliou o desempenho da equipe, relembrando a sequência de invencibilidade e destacando as correções na segunda etapa, quando o rubro-negro jogou melhor.

"Empatamos um jogo difícil, na casa do adversário, que é uma das equipes com o maior poder econômico de investimento na competição. A gente vem se ajustando, é o nosso início de temporada. Somos o líder da competição, estamos invicto no ano. As coisas no primeiro tempo não aconteceram como nós planejamos, já que o Bahia teve sim um volume maior, mas também sem efetividade. Mas no segundo tempo as coisas se igualaram e o jogo ficou um pouco mais equilibrado", avaliou o treinador.

Sobre o desequilíbrio do primeiro para o segundo tempo, o treinador destacou os ajustes que ainda serão feitos na equipe e opinou que isso se dá pela falta de tempo para realizar treinos. Em continuidade, exaltou o poder de evolução do Leão.

"São ajustes, e a culpa não é dos atletas, a culpa é da falta de tempo que nós temos para treinar. Mas eu estou muito contente, principalmente com o segundo tempo, a energia, a intensidade, a maneira que nós suportamos o início do jogo. Eu acho que nós ainda temos muito a evoluir, a melhorar, mas é uma equipe muito capacitada tecnicamente", opinou Carpini.

O treinador do Leão também destacou a defesa da equipe, que, apesar de não ter balançado as redes, não sofreu gol. Assim, garantindo um ponto e a invencibilidade na temporada.

"É valorizar o ponto conquistado, é um adversário muito difícil, jogando fora de casa, toda a atmosfera é contra. Sei que não fizemos o gol, não criamos tantas possibilidades como a gente vinha criando, mas também não sofremos o gol, então valorizar isso é importante. Não ganhou, mas não perdeu, e seguimos a nossa caminhada, ajustando o que precisa ser ajustado",

Pela 7ª rodada do Baianão, o Leão recebe o Porto, no sábado, 8, no Barradão, com previsão de início para às 16h. No entanto, volta a campo nesta terça-feira, 4, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, diante do Souza, no Barradão, às 21h30.