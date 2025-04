CBF lamenta morte de Leandro Domingues e presta homenagem

Leandro Domingues faleceu aos 41 anos - Foto: Divulgação / EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Leandro Domingues, ex-meia com passagens marcantes pelo Vitória e por clubes do futebol brasileiro e japonês, que morreu na noite desta terça-feira, 1. O jogador, que fez história no Rubro-Negro baiano, também atuou por Cruzeiro, Fluminense, Portuguesa, Kashiwa Reysol, Yokohama FC e Betim Futebol ao longo da carreira.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, expressou profunda tristeza pela morte precoce do ex-atleta e destacou sua relevância, especialmente para os torcedores do Vitória:

“Pude acompanhar os primeiros passos de Leandro Domingues. Ele é natural de minha cidade. Estou extremamente consternado com essa partida precoce. Que Deus conforte seus familiares, fãs e amigos. Leandro deixa um belo legado ao futebol, em especial aos torcedores do Vitória”, declarou o dirigente.

A CBF ressaltou ainda as conquistas expressivas de Leandro Domingues com a camisa do Vitória, onde conquistou seis títulos do Campeonato Baiano (2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016) e uma Copa do Nordeste, em 2003. Durante nove temporadas no clube, o meia se consolidou como ídolo da torcida rubro-negra.

Além do sucesso no futebol brasileiro, a entidade lembrou a passagem vitoriosa do jogador pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Na equipe japonesa, Leandro Domingues foi eleito o melhor jogador da J-League e se tornou peça fundamental na conquista do primeiro título nacional da história do clube.

Veja a nota completa da CBF:

Nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, ele começou no futebol jogando nas ruas do Alto Maron. Em seguida, Leandro seguiu para a base do Vitória, em Salvador.

A CBF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da rodada das Séries A e B do Campeonato Brasileiro neste final de semana.

