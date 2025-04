Vitória lamenta morte do ídolo Leandro Domingues

- Foto: Divulgação/EC Vitória

O Vitória se prenunciou, oficialmente, após a confirmação da morte do ex-jogador e ídolo do clube, Leandro Domingues, nesta terça-feira, 1º. Por meio de nota, o Leão lamentou o episódio e destacou os feitos do ex-atleta com a camisa do Leão.

“Leandro se destacou como um dos grandes jogadores da história do clube. Grande destaque no Campeonato Brasileiro de 2008, nos ajudou a conquistar uma das melhores colocações da nossa história no futebol nacional”, diz um trecho do comunicado.

Leandro foi revelado nas categorias de base do Vitória e logo ganhou destaque. Ele também atuou no Cruzeiro, Fluminense e no futebol japonês.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas o que se sabe é que ele lutava contra um câncer, desde 2022.