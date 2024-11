Com Luan de volta, Vitória segue preparação para enfrentar o Athletico

Jogadores do Vitória em treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória se apresentou nesta quinta-feira, 31, e realizou o penúltimo treino antes de enfrentar o Athletico-PR. A novidade fica por conta do volante Luan, que treinou normalmente com o grupo após passar por fase de transição física.

A atividade no CT Manoel Pontos Tanajura começou com uma ativação na academia e uma apresentação em vídeo na sala de imprensa. Em seguida, um aquecimento com exercícios de ativação múscular foi relizado sob comando do preparador Caio Gilli.

No gramado, um trabalho tático 11 contra 11 visando aprimorar a saída de bola e ações no campo ofensivo foi realizado com o treinador Thiago Carpini. Por fim, as bolas paradas foram o foco na atividade que encerrou o dia de preparação, com o elenco treinando cobranças de falta na entrada da área. Os atacantes Zé Hugo e Alerrandro ainda fizeram um exercício de finalizações na etapa final.

O Vitória enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado, 2, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba. O Rubro-Negro finaliza a preparação para enfrentar o clube paranaense na manhã desta sexta-feira, 1º e segue viagem para o Paraná pela tarde.