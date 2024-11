Carlos Eduardo exalta boa fase individual: "Feliz pelo reconhecimento"

Decisivo, Carlos Eduardo tem se tornado peça importante do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carlos Eduardo tem sido peça importante do Vitória nas duas últimas partidas. Ele deu uma assistência para o gol de Everaldo contra o RB Bragantino e iniciou a jogada que originou o pênalti em cima de Matheusinho contra o Fluminense, convertido pelo artilheiro Alerrandro.

Em entrevista coletiva, o camisa 96 se diz feliz com o apoio da torcida e pelo bom momento do Vitória na Série A. A equipe está há três partidas sem perder, sendo um empate e duas vitórias consecutivas. Ele também recordou da fase ruim que passou em jogos anteriores.

"Acho que é um momento muito importante que a equipe vem vivendo. Eu fui muito importante nesses dois jogos para a equipe. Fico feliz pelo reconhecimento. Claro que nos jogos anteriores ninguém quer jogar mal, fazer um pênalti como aconteceu que eu fiz, não foi uma coisa que a gente faz por querer. É passado. O clube está vivendo um momento muito bom, acho que é isso que a gente tem que valorizar. Pensamos nas duas vitórias que a gente teve agora dentro do Barradão para frente e seguir firme na luta", disse.

Carlos Eduardo vai reencontrar o Athletico-PR, clube que ele defendeu em duas temporadas. Por lá se sagrou campeão paranaense em 2020 e da Copa Sul-Americana em 2021. Ele fala sobre suas expectativas acerca do confronto e recorda a passagem vitoriosa no Furacão.

"A expectativa é muito boa. Tive uma passagem, no meu ponto de vista, principalmente na época da pandemia, muito boa. Fiz vários jogos muito bem ali, ajudei o time no momento que precisava, mas agora a gente está do outro lado, estamos no lado adversário. Encaro como a minha fome, a minha sede de vencer. Tenho que estar preparado porque é a hora que eu estiver dentro de campo para ajudar o Vitória a sair com resultado", comentou.

Carlos Eduardo disputou 11 jogos desde a sua chegada ao rubro-negro baiano e está na expectativa de marcar seu primeiro gol com a camisa leonina.

"Creio que vai ser um jogo muito por detalhes. Realmente, eu fui feliz no Athletico Paranaense no ano de 2020, na pandemia. Um ano que foi complicado, não só para o clube, mas para todas as equipes da competição. Na reta final foi fundamental para tirar a equipe da situação que estava. Hoje estou no Vitória e feliz. Estou contente pelo momento que o grupo está vivendo e pelo meu trabalho que venho fazendo. Vai ser um jogo muito importante para mim. E se Deus abençoar, que venha sair meu primeiro gol", revelou.

O Athletico espantou a má fase e voltou a vencer após 11 jogos. Para o jogo na Ligga Arena, neste sábado, 2, em Curitiba, Carlos Eduardo acredita que o time vai motivado e em busca do resultado positivo.

"Todo time que joga em casa, ainda mais com a sua torcida, tem o privilégio do apoio deles. Do mesmo jeito que os outros times vêm aqui no Barradão contra nós, eles sentem a pressão, a fogueira que fica ali na torcida. Do mesmo jeito que a gente está indo lá para enfrentar o Athletico, temos que estar preparados para isso, principalmente, que é uma torcida que vai empurrar o time de verdade também. O Vitória está bem concentrado, confiante na partida que vai fazer e seguindo esse pensamento que vai dar tudo certo", declarou otimista.

Além de um bom trabalho coletivo, o Vitória mostra força psicológica para se manter na Série A. O camisa 96 rubro-negro ressaltou a dedicação do grupo rubro-negro e do trabalho da comissão técnica, liderada por Thiago Carpini.

"Isso mostra a força que o nosso grupo tem. Pode-se dizer que seja os dois, o psicológico e o treinamento. Então, a gente tem que valorizar tudo que está sendo feito de verdade para ajudar o grupo. Seja o treinamento, seja psicológico, a gente está vindo num momento muito bom. Tem que ressaltar também a união do grupo, todos que estão ao nosso redor, o estafe que faz parte do nosso momento, que com certeza, sem ele, a gente não estará nessa evolução e seguir trabalhando", finalizou.