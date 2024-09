Com regenerativo, Vitória inicia preparação para pegar o Vasco

Elenco do Vitória durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um dia de folga, o plantel do Vitória deu início a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama, marcado para este domingo, 1, ás 18h30, no Barradão, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos foram iniciados nesta terça-feira, 27, com exercícios de ativação na academia. Na sequência, o preparador físico Caio Gilli fez o aquecimento com o grupo. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota contra o São Paulo, realizaram atividades de recuperação física e também e recreativas, como futevôlei.

Após conversar com o elenco no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, Thiago Carpini acompanhou o treinamento de posse de bola em campo reduzido, que foi ministrado pelo assistente técnico Estephano Djian. O elenco rubro-negro retorna as atividades na tarde desta quarta-feira, 28.

Acometido de um trauma no ombro esquerdo, o volante Ricardo Ryller seguiu em tratamento no departamento médico e segue em observação. Ele está na condição de dúvida para o confronto diante do Vasco.

Já Matheusinho está vetado pelo DM por 15 dias, por conta de uma contusão de grau 2 no músculo posterior coxa direita. Em contrapartida, o meia Pablo se recuperou de catapora e está a disposição da comissão técnica.

Parte do treinamento terá acesso da imprensa. Antes, ocorrerá uma entrevista coletiva. Há dois jogos sem vencer, o Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 22 pontos somados em 24 jogos realizados.