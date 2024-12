Com tático, Vitória avança na preparação para pegar o Fortaleza

Grupo do Vitória durante atividade na Toca do Leão mirando o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória adiantou a preparação com foco no clássico regional contra o Fortaleza, marcado para este domingo, 1, às 18h30, no Barradão, válido pela antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais

>> Vai quebrar o tabu? Vitória não vence o Fortaleza em casa há 17 anos

>> Operação Matheuzinho: o que se sabe sobre condição física do meia

>> "Domingo é uma guerra", diz Willian Oliveira sobre jogo da permanência

Os trabalhos na Toca do Leão na manhã desta sexta-feira, 29, foram iniciados com uma roda de bobinho com todos os jogadores, incluindo o volante Caio Vinicius e o atacante Luis Miguel, que estão em transição, iniciando o aquecimento.

Os goleiros executaram atividades específicas da posição com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Logo depois, o preparador físico Caio Gilli ministrou atividades de força. Na sequência, o técnico Thiago Carpini comandou atividades de ordem tática. O grupo também aprimorou bolas paradas e finalizações a gol a exaustão.

Ainda na condição de dúvida, o meia Matheuzinho segue em observação em relação às dores no joelho direito. Apesar do problema, existe a possibilidade do camisa 30 estar em campo contra o Tricolor do Pici

Há dois jogos sem perder, o Leão da Barra ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 42 pontos somados em 35 jogos disputados.