Com volta de capitão, Vitória faz últimos ajustes antes de encarar o Athletico

Jogadores do Vitória durante treino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na busca pela permanência na elite do Brasileirão, o Vitória encara o Athletico-PR neste sábado, 2, pela 32ª rodada da competição. A partida ocorre na Ligga Arena, no Paraná, com previsão de início para às 18h30. Desta maneira, o treinador Thiago Carpini encerrou a preparação para o duelo na manhã desta sexta-feira, 1.

O último treino da semana iniciou às 8h, com ativação pré-treino na academia, seguido de um aquecimento. Já no campo, o comandante realizou um tático posicional, com dinâmicas de jogo e movimentos ofensivos divididos em duas etapas.

Na segunda etapa, Carpini promoveu os ensaios de bola parada, desta vez feito no campo defensivo. As atividades foram encerradas com um "rachão" entre os jogadores.

Com os retornos do volante Luan, do atacante Lawan e do zagueiro Wagner Leonardo, o elenco viaja para o Paraná na tarde desta sexta-feira, 1, às 14h. O atacante Gustavo Mosquito e o volante Léo Naldi estão suspensos e não foram convocados.

Ainda sem liberação do departamento médico, Osvaldo e Patric Calmon participaram de treinamento de finalização com o assistente Márcio Goiano no campo 2. Caio Vinícius também segue em tratamento da lesão muscular.