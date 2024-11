Jogadores do Flamengo provocam Rodri e jornal espanhol reage

Gabigol, atacante do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza | CRF

A conquista do prêmio Bola de Ouro pelo volante Rodri, do Manchester City, ainda é motivo de polêmicas no mundo do futebol. Gabigol e Lorran, jogadores do Flamengo, ironizaram a escolha do melhor jogador do mundo na temporada 2023/24 em um vídeo publicado nas redes e o jornal espanhol ‘As’ não gostou muito.

“Bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri”, disparou Lorran. “France Football, malucão!”, completou Gabigol, em alusão à revista francesa que organiza a premiação.

“É inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lorran e Gabigol publicaram em suas redes sociais este vídeo em que faltam ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football”, escreveu o jornal.





Rodri superou o favoritismo de Vinicius Junior, do Real Madrid, que ficou em segundo lugar e não compareceu à cerimônia, assim como toda a delegação do clube merengue.

Assista o vídeo: