Edu celebra boa fase no Vitória: "Melhor momento da minha carreira"

Quando solicitado pelo técnico Thiago Carpini, o zagueiro Edu não comprometeu quando atuou pelo Vitória. Ele vestiu a camisa rubro-negra em 10 oportunidades, sendo cinco delas na condição de titular.

Desde quando foi implementada a formatação com três zagueiros ao lado de Neris e Wagner Leonardo, o camisa 43 tem sido um dos destaques do setor.

O Leão da Barra não sofreu gols nos últimos três jogos na Série A. Edu credencia o bom momento defensivo a toda a equipe, desde o ataque aos próprios defensores.

"Acho que nos três jogos que a gente não sofre gol, a importância de todos da equipe, um grupo todo, começa lá no ataque com o Alerrandro e termina lá atrás com o Arcanjo. Todos tem a total importância nesse momento sem sofrer gols. Todos estão de parabéns pela entrega nos últimos jogos. Não só a gente lá da zaga, como lá no ataque também que começa a pressão lá", disse inicialmente.

Edu falou sobre seu bom momento individual no Vitória. Ele admite que tem evoluído tecnicamente e que vive a melhor fase de sua carreira no rubro-negro baiano.

"Acho que minha evolução desde quando eu cheguei é nítida. E desde quando eu cheguei aqui eu tinha um objetivo que era ajudar o Vitória sempre, ajudar meus companheiros a evoluir. E minha passagem no Leão até agora, eu acho que é o melhor momento da minha carreira, é onde eu estou tendo mais minutos. Estou aproveitando bem esses minutos e para 2025 eu espero evoluir mais e poder ajudar mais ainda o Vitória", comentou.

Edu também falou sobre o entrosamento com o amigo William Oliveira desde os tempos do Goiás e que o volante foi fundamental para a sua adaptação no Vitória.

"Acho que a sintonia com o William Oliveira vem do nosso antigo clube, que a gente trabalhou junto no ano passado. E lá as nossas famílias eram bem próximas. A gente passava praticamente todos os dias juntos, ia treinar juntos, voltava. E, quando eu cheguei aqui, ele me ajudou muito na adaptação ao clube", declarou.

Na vitória contra o Fortaleza, Edu foi do céu ao inferno em minutos, já que ele marcou um gol que foi anulado após a revisão do VAR. Ele falou do sentimento de frustração que passou naquele momento.

"E, sobre o gol no último jogo, acho que, no momento certo, vai sair. E, na hora que o juiz anulou, eu fiquei bem. É bem triste no momento, mas passou ali na hora que o jogo tinha que continuar e a gente ainda foi focado ali no objetivo", falou.

Edu também falou sobre o compromisso diante do Grêmio, marcado para esta quarta-feira, 4, às 20h, no Barradão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre a postura do time, o zagueiro afirma que o time seguirá com a mesma pegada para garantir a vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

"É a mesma seriedade dos últimos jogos. A gente conquistou o primeiro objetivo que era permanecer na Série A. E agora estamos em busca do próximo objetivo, que é a vaga na Sul-Americana. E continuamos com a concentração dos últimos jogos para ir em busca dessa vaga", finalizou.