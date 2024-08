Elenco do Vitória inicia preparação para jogo contra o São Paulo

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dia após o empate amargo contra o Cruzeiro, o elenco rubro-negro se reapresentou e deu início a preparação para o compromisso diante do São Paulo, marcado para o próximo domingo, 25, às 18h30, no Morumbi, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo iniciou as atividades desta terça-feira, 20, com exercícios de ativação na academia. Os titulares da última partida realizaram fizeram o recovery, protocolo de trabalhos específicos para recuperação muscular.

O restante do elenco trabalhar com exercícios de resistência aeróbica e velocidade realizados pelo preparador físico Caio Gilli. Na sequência, o técnico Thiago Carpini e seus assistentes ministratam uma atividade em campo reduzido comandado. O zagueiro Neris, o volante Filipe Machado e o atacante Alerrandro participaram do treinamento.

Para o duelo contra os paulistas, a equipe terá os retornos do volante Willian Oliveira e o do técnico Thiago Carpini, que cumpriram suspensão.

Em contrapartida, o time terá os desfalques de Néris, expulso contra o Cruzeiro, e do volante Luan Santos, emprestado pelo São Paulo, não vai atuar.

O grupo voltará ao trabalho na tarde desta quarta-feira, 21, na Toca do Leão. O zagueiro Edu concederá entrevista coletiva às 14h. A imprensa poderá acompanhar apenas os 20 primeiros minutos do treinamento.

Com o ponto somado diante da Raposa, o Leão da Barra saiu da zona de rebaixamento. O Vitória agora ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos ganhos em 23 jogos.