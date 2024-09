Elenco do Vitória realiza trabalhos técnicos na Toca do Leão

Jogadores do Vitória durante atividade na Toca do Leão. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O plantel do Vitória prosseguiu com a rotina de treinamentos focados na partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo dia 14, no Estádio Antônio Aciolly, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O grupo se apresentou na manhã desta sexta-feira, 6, no CT Manoel Pontes Tanajura. Após uma avaliação no setor de fisiologia, os jogadores realizaram exercícios de ativação na academia do clube. Já no campo, o aquecimento ocorreu com jogos em pequenos quadrados com o objetivo de aprimorar a linha de passes, pressão e transição.

O treinador Thiago Carpini ministrou um trabalho técnico com o elenco. Na primeira parte dos trabalhos a prioridade foram os enfrentamentos, onde quem conduzia a bola tinha que finalizar a gol, além de marcar dois jogadores para evitar a conclusão da jogada no gol.

Por fim, o grupo foi dividido em três times com oito jogadores e um curinga, durante o trabalho em campo reduzido com enfrentamentos alternados.

O volante Ricardo Ryller participou do aquecimento e fez um trabalho especial com o preparador físico Caio Gilli, com movimentos limitados por conta do trauma no ombro esquerdo. Ele segue em observação no departamento médico.

Após realizar tratamento na fisioterapia, o meia Matheusinho deu voltas ao redor dos campos monitorado pelo fisioterapeuta Clício Alves.

O lateral-esquerdo Patric Calmon, acometido de uma pubalgia, e o volante Caio Vinícius, com lesão no músculo posterior da coxa direita, seguiram em tratamento com os fisioterapeutas.

O grupo se reapresenta na manhã deste sábado, 7, na Toca do Leão, para disputar um amistoso contra o time Sub-23, comandado pelo técnico Laelson Lopes, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.