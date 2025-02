"Elo que nunca podemos perder", diz Carpini sobre torcida do Vitória

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Os torcedores do Vitória retornaram à Arena Fonte Nova após seis anos e, diante de 27.193 torcedores, o Leão da Barra goleou o Colo-Colo pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Questionado sobre a força da nação rubro-negra, o treinador Thiago Carpini comentou que a relação entre time-torcida é um 'elo' que nunca deve ser perdido. Para o comandante, o fator é "fundamental" para o sucesso do clube.

"Como foi ano passado, o torcedor sempre marcando presença, nos incentivando e hoje, fora da nossa casa, foi fantástica a presença do nosso torcedor. É um elo que nunca podemos perder na caminhada e, independente da dificuldade que podemos encontrar nesse percurso, o torcedor é fundamental para toda essa reconstrução do clube", disse o técnico em entrevista coletiva após o duelo.

Ainda de acordo com Carpini, o triunfo do Vitória deu outros frutos à equipe além da liderança do Campeonato Baiano. Segundo o treinador, o Rubro-Negro "evoluiu" coletivamente e individualmente com a goleada sobre o Colo-Colo.

"Foi uma partida difícil, quando você faz um gol rápido, consegue encaixar situações e ter volume como nós tivemos no primeiro tempo, as coisas se tornam mais favoráveis. Se eu puder ressaltar o que me agradou muito foi um pouco do nosso comportamento individual e coletivo. A medida que a condição física vai melhorando, a gente começa a voltar naquele caminho que nós nos encontramos, com um time agressivo. Foi fundamental essa evolução coletiva, muitas coisas boas e muitos erros ainda, mas fazem parte do processo", concluiu sobre a partida.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, 29, para enfrentar o Jacobina, às 21h30, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.