E.C.VITÓRIA
Garantido na Série A, Vitória não ficou nenhuma rodada no Z-4
Leão da Barra repete feito da temporada 2013
Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro para 2027, o Esporte Clube Vitória manteve mais regularidade em relação a outras temporadas que brigou pela permanência. O Leão da Barra não terminou nenhuma rodada na zona de rebaixamento em 2026.
Desde 2014, o Vitória participou de seis edições da Série A, incluindo a atual temporada. Além dos anos em que foi rebaixado (2014 e 2018), o Rubro-Negro ficou, ao menos, uma rodada no Z-4 em todos eles.
Com isso, o clube baiano volta a encerrar um campeonato sem ficar nenhuma vez entre os quatro últimos colocados ao longo de 38 rodadas, algo que não acontecia desde o Brasileirão de 2013.
Vitória pode fazer terceira melhor campanha
Embora já não possa ultrapassar as pontuações de 2013 e 2008, o Vitória pode ainda chegar aos 50 pontos se derrotar Santos e Vasco da Gama, últimos adversários na competição. Caso vença estas partidas, fará sua terceira melhor campanha na era dos pontos corridos.
Se somar quatro pontos nas próximas rodadas, o Vitória chegará aos 48 pontos e alcançaria seu melhor desempenho desde que retornou à elite nacional. Foram 47 pontos e 13 vitórias em 2024, além de 45 pontos e 11 triunfos no ano passado.
No momento, o Rubro-Negro tem 44 pontos e 12 partidas vencidas. Além do objetivo concretizado de seguir na Primeira Divisão, o clube baiano agora mira uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.
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Vitória de olho na Copa Sul-Americana
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória acumula 48% de chances de estar na próxima Copa Sul-Americana. O levantamento ainda aponta que o clube que alcançar 48 pontos tem mais de 95% de possibilidades de conseguir a classificação.
Além disso, em caso de título do Palmeiras sobre o Estudiantes na final da Copa Libertadores, às 17h do sábado, 28, mais uma vaga para a Sul-Americana será aberta no Campeonato Brasileiro.
O Vitória ocupa a 13ª posição da classificação no momento, apenas uma abaixo do G-12.