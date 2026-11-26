Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro para 2027, o Esporte Clube Vitória manteve mais regularidade em relação a outras temporadas que brigou pela permanência. O Leão da Barra não terminou nenhuma rodada na zona de rebaixamento em 2026.

Desde 2014, o Vitória participou de seis edições da Série A, incluindo a atual temporada. Além dos anos em que foi rebaixado (2014 e 2018), o Rubro-Negro ficou, ao menos, uma rodada no Z-4 em todos eles.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, o clube baiano volta a encerrar um campeonato sem ficar nenhuma vez entre os quatro últimos colocados ao longo de 38 rodadas, algo que não acontecia desde o Brasileirão de 2013.

Vitória pode fazer terceira melhor campanha

Embora já não possa ultrapassar as pontuações de 2013 e 2008, o Vitória pode ainda chegar aos 50 pontos se derrotar Santos e Vasco da Gama, últimos adversários na competição. Caso vença estas partidas, fará sua terceira melhor campanha na era dos pontos corridos.

Se somar quatro pontos nas próximas rodadas, o Vitória chegará aos 48 pontos e alcançaria seu melhor desempenho desde que retornou à elite nacional. Foram 47 pontos e 13 vitórias em 2024, além de 45 pontos e 11 triunfos no ano passado.

No momento, o Rubro-Negro tem 44 pontos e 12 partidas vencidas. Além do objetivo concretizado de seguir na Primeira Divisão, o clube baiano agora mira uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

1 de 2 Atletas do Vitória comemoram vitória no Beira-Rio | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 2 Elenco do Vitória em comemoração no B | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória de olho na Copa Sul-Americana

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória acumula 48% de chances de estar na próxima Copa Sul-Americana. O levantamento ainda aponta que o clube que alcançar 48 pontos tem mais de 95% de possibilidades de conseguir a classificação.

Além disso, em caso de título do Palmeiras sobre o Estudiantes na final da Copa Libertadores, às 17h do sábado, 28, mais uma vaga para a Sul-Americana será aberta no Campeonato Brasileiro.

O Vitória ocupa a 13ª posição da classificação no momento, apenas uma abaixo do G-12.