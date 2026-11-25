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O Esporte Clube Vitória vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2027. O clube baiano escapou matematicamente do rebaixamento nesta quarta-feira, 25, devido ao resultado do confronto entre Atlético-MG e Corinthians, que terminou com o placar de 1 a 1.

Como apenas empatou com o Galo na Arena MRV, em duelo que fechou a 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians terá que somar, pelo menos, mais quatro pontos para ultrapassar o Vitória na classificação.

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No entanto, o Timão ainda enfrenta o Grêmio, enquanto os gaúchos também encaram o Mirassol. Os três clubes são concorrentes na briga para se afastar do Z-4.

Diante disso, o Corinthians automaticamente precisará tirar pontos do Grêmio. O Imortal, da mesma forma, só ficará acima do Rubro-Negro se somar quatro pontos diante dos adversários paulistas.

Recorde nos pontos corridos

Com a permanência na Série A assegurada, o Vitória alcança um recorde na era dos pontos corridos. Será a primeira vez que o Leão da Barra emenda quatro participações consecutivas (2024, 2025, 2026, 2027) na elite do futebol brasileiro, podendo ainda ampliar esta marca.

Anteriormente, o Vitória permaneceu na Primeira Divisão sem ser rebaixado entre 2008 e 2010, repetindo a dose de 2016 até 2018, também participando dos campeonatos de 2003, 2004, 2013 e 2014.

Vale lembrar que o formato dos pontos corridos está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a edição de 2003. O clube baiano vai para sua 14ª participação na Série A desde então.

Vitória mira a Copa Sul-Americana

De olho em uma vaga na próxima Copa Sul-Americana, o Vitória recebe o Santos no próximo domingo, 29, às 16h, no Barradão. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.