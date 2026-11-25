A goleada de 5 a 2 aplicada pelo Esporte Clube Vitória, em pleno Beira-Rio, deixou o Internacional em situação quase irreversível para permanecer na Série A do Brasileirão. A situação foi abordada por Walter, atacante que passou pelos dois clubes.

Aos 37 anos, o atualmente jogador do América-GO comentou sobre a luta contra o rebaixamento. Apesar do Vitória ainda ter chances remotas de cair para a Série B, Walter nem mencionou a possibilidade.

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Já sobre o Inter, por outro lado, o centroavante vê um caminho sem volta. Ele afirmou que a atuação da equipe gaúcha no duelo com o Leão, na 35ª rodada, não deixa "dúvida" sobre o descenso.

"Um time que não quer cair não pode levar cinco gols do Vitória, não pode levar um gol em 12 segundos. Sem dúvida, o Inter é o terceiro time rebaixado. Vai ter uma vaga entre Mirassol, Grêmio, Corinthians e Botafogo", disse à ESPN.

Walter acumula diversos clubes na temporada 2026

Em reta final de carreira, Walter vem acumulando constantes mudanças de clubes. Apenas em 2026, o jogador nascido no Recife atuou por Atlético de Alagoinhas, Farroupilha-RS, Aquidauanense-MS, Tupy-GO, Cruzeiro-PB e hoje está no América de Morrinhos-GO.

Apesar de estar em uma nova equipe há mais de um mês, Walter ainda não atuou pela terceira divisão do Campeonato Goiano. O clube de Morrinhos foi derrotado em seis dos sete jogos disputados até aqui, com apenas um ponto somado e nenhuma vitória.

Carreira extensa e passagem no Vitória

Revelado pelo Internacional, Walter defendeu o Vitória durante curta passagem em 2021, mas fez apenas quatro partidas de vermelho e preto, deixando o Barradão após pouco mais de um mês.

"Fiquei pouco tempo, não estava com a cabeça legal e pedi para ir embora. Um erro da minha carreira foi esse: ter pedido para deixar o Vitória. É uma grande equipe e eu não podia ter feito aquilo. Mas, sem ninguém por trás para me aconselhar, e com a cabeça ruim, a gente faz escolhas erradas", disse Walter ao Lance!.

Walter durante passagem relâmpago pelo Vitória em 2021 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Ele também soma passagens por Porto-POR, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico, Atlético-GO, Paysandu, CSA, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Guarany-AL e Tupy de Jussara.