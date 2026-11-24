E.C.VITÓRIA
Campeão com a Seleção, ex-Vitória provoca o Bahia após goleada
Leão goleou na 36ª rodada do Brasileirão, enquanto o Tricolor tropeçou
A grande goleada de 5 a 2 aplicada pelo Esporte Clube Vitória sobre o Internacional, nesta segunda-feira, 23, também rendeu uma provocação ao rival Bahia na televisão. Durante o programa 'Galvão FC', o ex-jogador Vampeta brincou sobre a visita de Pep Guardiola a Salvador.
Revelado pelo Vitória, o pentacampeão mundial comentou a atuação do Leão após a exibição dos melhores momentos do confronto no Beira-Rio. Na ocasião, aproveitou para ironizar a escolha do clube que recebe os investimentos do conglomerado que controla o Esquadrão de Aço.
“Guardiola, quando viu o que o Vitória fez hoje, deve ter pensado: ‘Estamos investindo no time errado’”, disse Vampeta, provocando risadas dos companheiros de bancada.
A declaração veio na esteira da passagem de Guardiola pela capital baiana. O treinador acompanhou de perto a derrota do Bahia para o Coritiba, por 1 a 0, no último sábado, 21, na Arena Fonte Nova.
Guardiola conheceu estrutura do Bahia e participou de roda de samba
Embaixador do Grupo City, o técnico do Manchester City esteve em Salvador entre sexta-feira, 20 e sábado. Além de visitar o CT Evaristo de Macedo, Guardiola encontrou o cantor Gilberto Gil e participou de uma roda de samba no Pelourinho.
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Vampeta começou a carreira no Vitória
A provocação também tem um componente de identificação com o clube rubro-negro. Natural de Nazaré das Farinhas, no interior da Bahia, Marcos André Batista Santos, conhecido como Vampeta, foi formado nas categorias de base do Vitória e iniciou a carreira profissional no Rubro-Negro, em 1993.
Depois de deixar o clube baiano, construiu trajetória no futebol nacional e internacional, se destacando principalmente no Corinthians. Pela Seleção Brasileira, integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.
Em 2004, retornou ao Vitória já pentacampeão e com status de estrela. No entanto, fez apenas 10 na segunda passagem e se despediu na mesma temporada, quando se transferiu para o Kuwait FC.