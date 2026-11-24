Autor da assistência para o quinto gol do Esporte Clube Vitória na goleada por 5 a 2 sobre o Internacional, nesta segunda-feira, 23, no Beira-Rio, Marinho aproveitou para provocar o Colorado. O atacante fez referência à polêmica envolvendo os dois clubes na luta contra o rebaixamento em 2016.

Na ocasião, o Internacional questionou na Justiça Desportiva a inscrição do zagueiro Victor Ramos, que defendia o Vitória, alegando irregularidade no registro do jogador. O Colorado buscava a perda de pontos do Leão para escapar do rebaixamento, mas não conseguiu reverter a classificação final.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dez anos depois, Marinho voltou ao assunto ao comentar a escalação do lateral-esquerdo Ramon, ainda emprestado pelo Internacional ao Vitória. O Rubro-Negro pagou R$ 200 mil ao clube gaúcho para liberar o defensor, que já tem a compra encaminhada.

“Acabei de escutar de um cara falando que não era pro Ramon jogar. Só falta fazer igual 2016 quando tentaram ganhar no grito. Espero que dessa vez eles não façam o que fizeram 10 anos atrás porque o final a gente sabe como foi”, declarou.

Marinho celebra fim do jejum fora de casa e projeta maiores objetivos

Além da provocação, Marinho comemorou a primeira vitória do Vitória como visitante no Brasileirão e destacou a importância do resultado na reta final da competição. O atacante também valorizou o período de descanso antes do duelo contra o Santos, no próximo domingo, no Barradão.

“Era o que faltava [vencer fora de casa]. A gente precisava mostrar para nós mesmos da nossa capacidade de poder vencer fora. Veio na hora certa. Estou feliz pelo resultado, mas o melhor de tudo é saber que a gente tem tempo para descansar e já pensar no Santos domingo”, comemorou.

O atacante também agradeceu pela oportunidade recebida do técnico Rafael Lacerda e projetou a possibilidade de o Vitória conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana.

“O mais importante é estar disponível para ajudar. Sempre me coloquei à disposição para entrar 5, 10 minutos. Eu não desaprendi a jogar futebol. A gente só precisa às vezes ser tratado com carinho. O professor [Rafael Lacerda] disse que ia me dar a oportunidade. Agora é esperar o campeonato e ver o que Deus nos reserva. Agora é concluir o objetivo e pensar em uma Sul-Americana”, completou.

Números de Marinho no Vitória

A assistência contra o Internacional foi a segunda de Marinho em 28 partidas pelo Vitória na temporada. O atacante também marcou um gol em 2026.

Em sua primeira passagem pelo clube, em 2016, disputou 43 jogos, marcou 21 gols e deu seis assistências.

1 de 2 Marinho em Atlético-MG 2x1 Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 2 Marinho sendo marcado por Mingo no BaVi | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogos que interessam ao Vitória

O Vitória acompanha o confronto entre Atlético-MG e Corinthians, marcado para as 20h desta quarta-feira, 25, na Arena MRV, pela 36ª rodada. Um empate pode garantir matematicamente a permanência rubro-negra na Série A.

Caso o resultado não seja suficiente, o Leão terá nova oportunidade no domingo, 29, às 16h, quando recebe o Santos no Barradão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um ponto garante o objetivo sem depender de outros resultados.