A goleada sofrida pelo Internacional diante do Vitória, por 5 a 2, na noite desta segunda-feira, 23, provocou uma alegria explosiva nos rubro-negros, e uma indignação profunda colorada.

Após a partida disputada no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente Alessandro Barcellos fez um pronunciamento público, pediu desculpas à torcida e cobrou uma mudança imediata de postura do elenco.

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Com o resultado, a equipe gaúcha permaneceu na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 38 pontos, e passou a depender de uma reação nas duas rodadas finais para tentar evitar a queda à Série B.

A derrota teve um peso ainda maior pelas circunstâncias do confronto. Até chegar a Porto Alegre, o Vitória era o único clube que ainda não havia vencido como visitante nesta edição do Brasileirão. No Beira-Rio, entretanto, o Rubro-Negro baiano encerrou o jejum com uma goleada que entrou para a história do estádio como a primeira vez que o Internacional sofreu cinco gols em uma partida no local.

O resultado provocou vaias, protestos e cobranças direcionadas aos jogadores e à diretoria. Barcellos, um dos principais alvos da insatisfação dos torcedores, apareceu diante da imprensa após a entrevista coletiva do técnico Eduardo Baptista e reconheceu a gravidade da situação.

Presidente classifica derrota como inadmissível

Durante o pronunciamento, Alessandro Barcellos não tentou minimizar o desempenho apresentado pelo Internacional. O dirigente afirmou que a goleada envergonha o clube e reconheceu como legítima a indignação da torcida.

"É inadmissível! O resultado que a partida nos entregou nos envergonha. Justifica a indignação do torcedor e nos indigna. Precisamos catalizar para que possamos reagir. Não do jeito que foi hoje. O vestiário sabe e terá de reagir. Nós também. Precisamos mudar", declarou.

A cobrança aconteceu em um momento decisivo da temporada. Restando apenas duas rodadas para o encerramento do campeonato, o Internacional precisa recuperar pontos para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Barcellos também assumiu a responsabilidade pela campanha da equipe, que corre o risco de sofrer o segundo descenso de sua história. O presidente reconheceu que os resultados estão muito abaixo das expectativas e afirmou que a diretoria também precisará responder pela situação.

Torcedor do Vitória exibe cartaz de apoio no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

"Dói. Não dormir, não comer, não sorrir", cobra Barcellos

Um dos momentos mais contundentes do pronunciamento aconteceu quando o presidente falou sobre a reação que espera dos jogadores e demais profissionais do clube após a derrota.

Para Barcellos, a situação do Internacional precisa provocar um sentimento de inconformismo em todos os integrantes da instituição.

"Dói. Não dormir, não comer, não sorrir. Se não sentir isso, não pode estar no Inter. Essa é a cobrança. Faremos isso nesses dias pela frente. A torcida não merece. Precisamos buscar as duas vitórias", afirmou.

O dirigente reforçou que o clube não pode aceitar passivamente a possibilidade de rebaixamento e prometeu intensificar as cobranças durante a preparação para as partidas restantes.

Apesar do abatimento após a goleada, Barcellos garantiu que a equipe continuará lutando pela permanência na primeira divisão.

"Sair desta situação em que nos colocamos. Não vamos nos entregar. Resiliência, trabalho. Não vamos jogar a toalha. Saímos doloridos, mas é isso que precisamos fazer. Não há outro jeito", declarou.

Rafael Lacerda no Beira-Rio - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Goleada do Vitória provoca protestos no Beira-Rio

A derrota por 5 a 2 provocou forte reação dos torcedores presentes no Beira-Rio, e durante a partida, parte da torcida colorada passou a vaiar os jogadores e a protestar contra o desempenho da equipe. Houve também manifestações de insatisfação nas arquibancadas, com registros de tumulto e intervenção policial.

O presidente reconheceu que o resultado foi especialmente constrangedor porque o adversário chegou ao confronto sem nenhuma vitória fora de casa no campeonato.

"Não conseguimos entregar em campo o que é expectativa do torcedor. Peço mais uma vez desculpas. Perdemos para um adversário que não ganhou em casa e nunca tínhamos tomado 5 no Beira-Rio. Isso é motivo, sim, de vergonha. A torcida colorada está indignada e precisamos entender de verdade", afirmou.

O Vitória, que havia acumulado 11 derrotas e seis empates como visitante nas 17 partidas anteriores, conquistou justamente diante do Internacional seu primeiro triunfo fora do Barradão nesta edição da Série A.

O resultado agravou a crise colorada e deu ao clube baiano três pontos importantes na disputa pela permanência na elite.

Vitória está muito perto de confirmar a permanência na Série A do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Barcellos admite dificuldades financeiras, mas cobra resultados

Além de comentar o desempenho esportivo, Alessandro Barcellos voltou a mencionar os problemas financeiros enfrentados pelo Internacional. O presidente afirmou que o clube tem recebido ajuda para administrar as dificuldades e manter o pagamento dos salários de jogadores e integrantes da comissão técnica.

Apesar dos obstáculos fora de campo, o dirigente deixou claro que a situação financeira não diminui a responsabilidade do elenco pelos resultados. Barcellos também recordou a campanha de 2025, quando o Internacional precisou esperar até a última rodada para assegurar sua permanência na Série A.

Na ocasião, o Colorado venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e contou com uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento. Agora, o clube volta a enfrentar um cenário de risco, desta vez depois de sofrer uma goleada dentro de casa e permanecer entre os quatro últimos colocados.

Internacional precisa vencer Bragantino e Cruzeiro para tentar escapar

Com 38 pontos, o Internacional ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e terá mais dois compromissos para tentar evitar o rebaixamento. O primeiro será contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, 29, às 18h30, no Beira-Rio. Depois, o Colorado enfrentará o Cruzeiro na última rodada.

A diretoria trabalha com a necessidade de conquistar as duas vitórias para manter as chances de permanência, embora a situação também dependa dos resultados de outros clubes envolvidos na disputa contra a queda.

Para Barcellos, a reação precisa começar imediatamente, tanto pela importância dos pontos quanto pela necessidade de apresentar uma postura diferente da demonstrada diante do Vitória.

Depois da goleada por 5 a 2, o Internacional terá apenas duas partidas para tentar mudar o desfecho de uma temporada marcada por dificuldades e evitar a segunda queda de sua história para a Série B.