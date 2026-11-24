QUASE LÁ
Vitória pode escapar do rebaixamento sem entrar em campo; veja contas
Leão da Barra se afastou da zona de rebaixamento após golear o Internacional
Após golear o Internacional por 5 a 2, nesta segunda-feira, 23, o Esporte Clube Vitória ficou muito perto de confirmar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O time baiano pode, inclusive, escapar do rebaixamento sem pontuar mais nas duas rodadas restantes.
Um dos concorrentes na parte de baixo da tabela, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 25. Em caso de tropeço do Timão, o Vitória confirma matematicamente a permanência na elite do futebol brasileiro para 2027.
Isso acontece porque, com os resultados necessários, ao menos um entre Grêmio, Mirassol e Corinthians não conseguiria ultrapassar o Leão na classificação. A situação envolve os confrontos diretos do time gaúcho, que ainda encara justamente os dois clubes paulistas.
Vale lembrar que Chapecoense e Remo já estão matematicamente rebaixados, enquanto o Internacional não pode mais passar o Vitória na tabela.
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Vitória só depende de si para ficar na Série A
Independentemente dos demais resultados, o Vitória está apenas um ponto de se salvar do descenso. Caso não perca para o Santos no próximo domingo, 29, no Barradão, o Rubro-Negro se livra do rebaixamento sem depender de tropeços dos concorrentes.
Contas do Vitória para escapar do rebaixamento
Para escapar sem entrar em campo
- Precisa torcer por um tropeço do Corinthians contra o Atlético-MG
Para escapar sem depender de outros resultados
- Precisa de um empate contra o Santos no Barradão
Datas e horários dos jogos
Atlético-MG e Corinthians duelam às 20h da próxima quarta-feira, 25, na Arena MRV. Um empate neste jogo já pode livrar o Vitória do rebaixamento. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.
Caso o resultado necessário não venha, o Leão da Barra precisa somar um ponto no próximo domingo, 29, às 26h, quando recebe o Santos no Barradão. Esta partida já é pela rodada 37.