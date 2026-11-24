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Após golear o Internacional por 5 a 2, nesta segunda-feira, 23, o Esporte Clube Vitória ficou muito perto de confirmar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O time baiano pode, inclusive, escapar do rebaixamento sem pontuar mais nas duas rodadas restantes.

Um dos concorrentes na parte de baixo da tabela, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 25. Em caso de tropeço do Timão, o Vitória confirma matematicamente a permanência na elite do futebol brasileiro para 2027.

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Isso acontece porque, com os resultados necessários, ao menos um entre Grêmio, Mirassol e Corinthians não conseguiria ultrapassar o Leão na classificação. A situação envolve os confrontos diretos do time gaúcho, que ainda encara justamente os dois clubes paulistas.

Vale lembrar que Chapecoense e Remo já estão matematicamente rebaixados, enquanto o Internacional não pode mais passar o Vitória na tabela.

Vitória só depende de si para ficar na Série A

Independentemente dos demais resultados, o Vitória está apenas um ponto de se salvar do descenso. Caso não perca para o Santos no próximo domingo, 29, no Barradão, o Rubro-Negro se livra do rebaixamento sem depender de tropeços dos concorrentes.

Contas do Vitória para escapar do rebaixamento

Para escapar sem entrar em campo

Precisa torcer por um tropeço do Corinthians contra o Atlético-MG

Para escapar sem depender de outros resultados

Precisa de um empate contra o Santos no Barradão

Torcedor do Vitória exibe cartaz de apoio no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Datas e horários dos jogos

Atlético-MG e Corinthians duelam às 20h da próxima quarta-feira, 25, na Arena MRV. Um empate neste jogo já pode livrar o Vitória do rebaixamento. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Caso o resultado necessário não venha, o Leão da Barra precisa somar um ponto no próximo domingo, 29, às 26h, quando recebe o Santos no Barradão. Esta partida já é pela rodada 37.