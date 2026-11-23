O atacante Renato Kayzer se emocionou ao falar sobre sua trajetória no futebol após a goleada do Esporte Clube Vitória por 5 a 2 sobre o Internacional, nesta segunda-feira, 23, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após a partida, o jogador relembrou as dificuldades enfrentadas desde a infância e valorizou o resultado que deixa o Leão muito perto de escapar do rebaixamento.

Kayzer contou que começou a viver do futebol ainda criança e precisou assumir responsabilidades longe de casa aos nove anos. Emocionado, agradeceu a Deus e aos companheiros pela atuação em Porto Alegre.

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“Primeiro, agradecer a Deus. É difícil falar porque eu amo o futebol por causa dessas coisas. Sempre vivi do futebol, desde os meus seis, sete anos. Com nove anos já tive que criar responsabilidade fora de casa e as coisas para mim sempre foram da maneira mais difícil, mas sempre glorificando a Deus por tudo", disse o camisa 79 ao Premiere.

"Parabenizar a equipe, que fez um excelente jogo. Tivemos uma conversa muito forte na preleção, porque acreditávamos que a vitória viria no momento certo fora de casa, e ela veio. Parabenizar todos que estão envolvidos no processo, os meninos que não foram relacionados, os funcionários do clube e também a torcida que foi ao aeroporto nos apoiar. É muito bom viver isso. Trabalhei minha vida toda para viver momentos bons e momentos de dificuldade no futebol. É agradecer, só agradecer a todo o elenco, que foi muito guerreiro hoje”, completou Kayzer.

Kayzer destaca trabalho de Rafael Lacerda

O atacante também valorizou os ajustes promovidos pelo técnico Rafael Lacerda durante os dias de preparação para o confronto. Segundo o jogador, além das mudanças táticas, o treinador trabalhou o aspecto psicológico do elenco para melhorar o desempenho longe de Salvador.

“A gente teve uns dez dias de trabalho com ele, e fez alguns ajustes táticos para nós, o que foi muito importante. Também teve a questão psicológica. Fora de casa, a gente precisava trabalhar um pouquinho mais forte nisso e criar um pouco mais de coragem para jogar. Acredito que fizemos isso muito bem hoje. Fizemos um grande jogo e merecemos muito a vitória”, finalizou.

Vitória perto de garantir permanência

Com a vitória sobre o Inter, o Vitória chegou aos 44 pontos e deu mais um passo importante na luta contra o rebaixamento.

Agora, o Rubro-Negro depende apenas de um empate ou uma derrota do Grêmio diante do Santos para garantir matematicamente a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.