O Esporte Clube Vitória acertou o pagamento da multa para ter o lateral-esquerdo Ramon, que ainda pertence ao Internacional, disponível para enfrentar o clube que o emprestou. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.

Como ainda não finalizou o pagamento da compra definitiva, o Vitória só poderia contar com Ramon mediante o pagamento de R$ 200 mil. O clube baiano aceitou a condição e poderá utilizar o defensor no Beira-Rio.

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Já está acordado entre as partes, inclusive, que o Leão precisa investir R$ 4,8 milhões ao fim da temporada para adquirir o atleta de 25 anos. No entanto, ainda não foi detalhado se a multa será abatida do valor total.

Ramon pelo Vitória

Emprestado ao Vitória pelo Inter desde agosto de 2025, Ramon Ramos foi titular absoluto durante a arrancada que culminou na permanência do Vitória na Série A. Após renovar o vínculo para 2026, seguiu como presença certa nos 11 iniciais do Leão.

Foi peça importante no título da Copa do Nordeste 2026, durante o auge do ex-treinador Jair Ventura à frente do clube baiano. Ao todo, Ramon já vestiu vermelho e preto em 57 jogos, sendo 39 na atual temporada.

Em 2026, o lateral-esquerdo participou diretamente de seus primeiros gols pelo Vitória. Ele balançou as redes duas vezes, sendo uma no clássico contra o Bahia, e deu uma assistência.

1 de 2 Ramon, lateral-esquerdo | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 2 Ramon, lateral-esquerdo do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Internacional x Vitória

O Vitória visita o Internacional às 19h30 desta segunda-feira, 23, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso derrote o Inter, o Rubro-Negro pode escapar do rebaixamento nesta rodada. Além dos três pontos, o time de Rafael Lacerda precisa torcer por uma derrota do Grêmio diante do Santos, às 21h do mesmo dia.