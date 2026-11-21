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Cada pontinho é valioso na reta final do campeonato, e a fuga do rebaixamento do Esporte Clube Vitória volta nesta segunda-feira, 23, às 19h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O confronto direto na fuga da zona pode ser decisivo para as pretensões das duas equipes na reta final da Série A. Separados por apenas três pontos na tabela, os clubes chegam à partida em situações distintas.

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Enquanto o Rubro-Negro tenta aproveitar a vitória conquistada na rodada anterior para ampliar sua distância da zona de rebaixamento, o Colorado precisa vencer para deixar o Z-4. Os dois, no entanto, tentam se afastar da zona a qualquer custo, faltando poucas rodadas para o final da temporada.

Como chega o Vitória?

O Vitória, agora comandado pelo técnico Rafael Lacerda, chega para o confronto após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Barradão, em partida que marcou a estreia do treinador à frente da equipe.

Com o resultado, o Leão chegou aos 41 pontos e abriu três de vantagem para a zona de rebaixamento. Agora, busca conquistar a segunda vitória consecutiva para se aproximar da permanência na primeira divisão.

Para a partida, Rafael Lacerda deve promover apenas uma alteração em relação à escalação utilizada contra o Bragantino. O lateral-direito Mateus Silva está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e dará lugar a Gean.

O atacante Erick, que deixou o último confronto sentindo dores após sofrer uma joelhada nas costas, não preocupa para a partida. O jogador realizou normalmente a recuperação física com os demais titulares e não precisou passar por exames.

Como chega o Internacional?

Já o Internacional, comandado pelo técnico Eduardo Baptista, chega pressionado após perder por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, na última rodada.

O Colorado ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, três a menos que o Vitória, primeiro adversário que terá pela frente nesta sequência decisiva.

Para o confronto, Eduardo Baptista terá um desfalque importante no meio-campo. O meia Alan Patrick está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não poderá atuar.

Thiago Maia, caso esteja recuperado de uma lesão na coxa direita, e Carbonero são as alternativas para a vaga. Por outro lado, o zagueiro Maripán volta a ficar à disposição da comissão técnica depois de cumprir suspensão.

Onde assistir a Internacional x Vitória?

A partida entre Internacional e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Desfalques de Internacional x Vitória

Internacional

Alan Patrick (suspenso);

Thiago Maia (dúvida por lesão na coxa direita).

Vitória

Mateus Silva (suspenso).

Prováveis escalações

Internacional: Kauan Jesus; Maripán, Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Bruno Henrique, Villagra, Carbonero e Aguirre; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Vitória: Lucas Arcanjo; Gean, Brítez, Cacá e Jamerson; Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Guilherme Dias Camilo (MG) Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Douglas Pagung (ES) VAR: Wagner Reway (SC)

Palpites para Internacional x Vitória