O atacante Erick deu um susto na torcida do Vitória após deixar o campo com dores contra o Bragantino - mas não preocupa para o confronto contra o Internacional, marcado para a próxima segunda-feira, 23, às 19h30, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Substituído com dores nas costas durante a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na quinta-feira, 19, o jogador participou normalmente da recuperação física realizada pelos titulares nesta sexta-feira, 20, sem necessidade de exames médicos, segundo apuração do Portal A TARDE.

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Erick acompanhou os demais jogadores que iniciaram o confronto no Barradão e, até o momento, não apresenta indicação de um problema físico que comprometa sua participação no próximo compromisso rubro-negro.

A situação tranquiliza a comissão técnica comandada por Rafael Lacerda, que estreou com vitória e prepara a equipe para mais um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.

Erick sofreu joelhada nas costas durante vitória no Barradão

O susto aconteceu na partida contra o Red Bull Bragantino, quando Erick recebeu uma joelhada nas costas durante uma disputa de bola. O atacante tentou continuar jogando, mas o incômodo provocado pelo impacto acabou levando à substituição.

Após o confronto, o próprio jogador explicou o lance e afirmou que, apesar das dores, não acreditava ter sofrido uma lesão grave.

"Eu tomei uma joelhada num lance que alguém virou a bola e eu disputei com ele. Acho que ele botou o joelho, eu tomei uma joelhada nas costas. Tentei continuar ainda, mas com muita dor", disse.

"Vamos ver amanhã o que os médicos do clube vão avaliar, ver o que tem, se aconteceu alguma coisa, mas acho que não é nada de grave não", contou.

A avaliação inicial do atacante se confirmou no dia seguinte, quando ele realizou a mesma atividade regenerativa dos demais titulares e não precisou passar por exames complementares.

Com isso, a expectativa é de que Erick siga a programação normal de preparação para enfrentar o Internacional.

Rafael Lacerda demonstrou preocupação após substituição

A saída do atacante chamou a atenção de Rafael Lacerda, que fazia sua estreia no comando do Vitória. Depois da partida, o treinador comentou a intensidade do contato e chegou a questionar se o lance deveria ter sido analisado pelo árbitro de vídeo.

"Eu vi que ele saiu com muita dor, no lance o joelho pegou. E se o joelho pega para tirar o jogador, será que não era para rever (no VAR). Mas não vou reclamar, o árbitro fez um bom jogo", declarou.

Apesar da preocupação manifestada pelo treinador imediatamente após o confronto, a recuperação normal realizada por Erick nesta sexta-feira afastou, por enquanto, a possibilidade de uma ausência provocada pela pancada.

O atacante segue à disposição da preparação física e da comissão técnica, que ainda definirá a equipe titular para a partida em Porto Alegre.

Vitória enfrenta Inter em confronto decisivo

A condição física de Erick é uma notícia positiva para o Vitória em um momento importante da temporada. Com o triunfo sobre o Red Bull Bragantino, o Rubro-Negro chegou aos 41 pontos e abriu três de vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O resultado também marcou a estreia de Rafael Lacerda, que assumiu o comando técnico com a missão de garantir a permanência da equipe na Série A. Restando três rodadas para o encerramento da competição, o Vitória terá pela frente confrontos contra Internacional, Santos e Vasco.

O primeiro compromisso será na segunda-feira, 23, às 19h30, diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na sequência, o Rubro-Negro receberá o Santos, no Barradão, antes de encerrar sua participação no campeonato contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Sem necessidade de exames após a joelhada e participando normalmente da recuperação física, Erick não é tratado como preocupação para o próximo jogo, embora sua escalação ainda dependa das decisões da comissão técnica.