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Neuer lancha em McDonald's de Búzios durante recuperação de lesão
Goleiro do Bayern de Munique está hospedado em resort de luxo na Região dos Lagos
Um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, Manuel Neuer surpreendeu moradores e turistas ao aparecer em situações pouco convencionais para um astro do esporte em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
Aos 40 anos, o jogador do Bayern de Munique está passando uma temporada no balneário fluminense enquanto se recupera de uma lesão no pé direito. A visita ganhou repercussão nas redes sociais depois que o alemão foi flagrado em uma unidade do McDonald's e circulando pelas ruas da cidade em uma moto elétrica.
As imagens começaram a se espalhar entre quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20. Em um dos vídeos, Neuer aparece usando boné preto e mexendo no celular enquanto faz um lanche no estabelecimento. Pouco depois, o goleiro deixa o local acompanhado de uma mulher, utilizando uma moto elétrica.
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Goleiro está em resort com diárias de até R$ 16 mil
Durante sua passagem pelo Brasil, Manuel Neuer escolheu o Zendaya Resort Beach Sport & Spa, empreendimento localizado na Praia de Manguinhos, em Búzios.
O estabelecimento foi eleito o melhor resort do Brasil pela Hotex em 2026 e oferece uma estrutura voltada ao lazer, bem-estar e atividades físicas. Dependendo da acomodação e do período, as diárias podem chegar a R$ 16 mil.
O local também tem uma ligação com o país de origem do goleiro. Recentemente, o resort foi adquirido pelo grupo alemão HGHI, comandado pelo empresário Harald Huth, que mantém uma amizade pessoal com Neuer e outros jogadores alemães.
A relação entre o empresário e o atleta é um dos aspectos que cercam a hospedagem do goleiro na cidade fluminense. Apesar do período de descanso, Neuer não interrompeu completamente sua rotina de atividades físicas.
Nas redes sociais, ele compartilhou imagens da academia do resort e mostrou parte do tratamento realizado durante a estadia.
O empreendimento destaca em seu site oficial a disponibilidade de equipamentos modernos de treinamento, estrutura que também tem sido utilizada pelo jogador durante a recuperação.
Neuer se recupera de ruptura parcial de tendão no pé direito
A viagem ao Brasil acontece enquanto Manuel Neuer está afastado das partidas do Bayern de Munique por causa de uma lesão sofrida no início de novembro. O goleiro teve uma ruptura parcial de tendão no pé direito durante uma vitória da equipe alemã sobre o Mainz, pela Bundesliga, o Campeonato Alemão.
Desde então, o jogador permanece em recuperação e ainda não tem previsão divulgada para retornar aos gramados. Mesmo longe de Munique, Neuer tem mantido cuidados com a lesão, e em uma das publicações feitas durante a estadia em Búzios, o alemão mostrou o tratamento no pé direito, além dos exercícios realizados na academia do resort.
Campeão mundial pela Alemanha em 2014 e dono de uma carreira marcada por títulos com o Bayern de Munique, Neuer permanece em atividade aos 40 anos, mas por enquanto, o goleiro aproveita a passagem pela Região dos Lagos para conciliar momentos de descanso com os cuidados necessários para a recuperação da lesão, sem uma data definida para voltar a defender o clube alemão.