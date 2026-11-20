Um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, Manuel Neuer surpreendeu moradores e turistas ao aparecer em situações pouco convencionais para um astro do esporte em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Aos 40 anos, o jogador do Bayern de Munique está passando uma temporada no balneário fluminense enquanto se recupera de uma lesão no pé direito. A visita ganhou repercussão nas redes sociais depois que o alemão foi flagrado em uma unidade do McDonald's e circulando pelas ruas da cidade em uma moto elétrica.

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As imagens começaram a se espalhar entre quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20. Em um dos vídeos, Neuer aparece usando boné preto e mexendo no celular enquanto faz um lanche no estabelecimento. Pouco depois, o goleiro deixa o local acompanhado de uma mulher, utilizando uma moto elétrica.

Goleiro está em resort com diárias de até R$ 16 mil

Durante sua passagem pelo Brasil, Manuel Neuer escolheu o Zendaya Resort Beach Sport & Spa, empreendimento localizado na Praia de Manguinhos, em Búzios.

O estabelecimento foi eleito o melhor resort do Brasil pela Hotex em 2026 e oferece uma estrutura voltada ao lazer, bem-estar e atividades físicas. Dependendo da acomodação e do período, as diárias podem chegar a R$ 16 mil.

O local também tem uma ligação com o país de origem do goleiro. Recentemente, o resort foi adquirido pelo grupo alemão HGHI, comandado pelo empresário Harald Huth, que mantém uma amizade pessoal com Neuer e outros jogadores alemães.

A relação entre o empresário e o atleta é um dos aspectos que cercam a hospedagem do goleiro na cidade fluminense. Apesar do período de descanso, Neuer não interrompeu completamente sua rotina de atividades físicas.

Nas redes sociais, ele compartilhou imagens da academia do resort e mostrou parte do tratamento realizado durante a estadia.

O empreendimento destaca em seu site oficial a disponibilidade de equipamentos modernos de treinamento, estrutura que também tem sido utilizada pelo jogador durante a recuperação.

Neuer se recupera de ruptura parcial de tendão no pé direito

A viagem ao Brasil acontece enquanto Manuel Neuer está afastado das partidas do Bayern de Munique por causa de uma lesão sofrida no início de novembro. O goleiro teve uma ruptura parcial de tendão no pé direito durante uma vitória da equipe alemã sobre o Mainz, pela Bundesliga, o Campeonato Alemão.

Desde então, o jogador permanece em recuperação e ainda não tem previsão divulgada para retornar aos gramados. Mesmo longe de Munique, Neuer tem mantido cuidados com a lesão, e em uma das publicações feitas durante a estadia em Búzios, o alemão mostrou o tratamento no pé direito, além dos exercícios realizados na academia do resort.

Campeão mundial pela Alemanha em 2014 e dono de uma carreira marcada por títulos com o Bayern de Munique, Neuer permanece em atividade aos 40 anos, mas por enquanto, o goleiro aproveita a passagem pela Região dos Lagos para conciliar momentos de descanso com os cuidados necessários para a recuperação da lesão, sem uma data definida para voltar a defender o clube alemão.