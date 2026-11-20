O cantor de funk MC Livinho está de volta ao futebol. Nesta sexta-feira, 20, o Cianorte, do Paraná, anunciou a chegada do artista como novo camisa 10 da equipe. Apresentado como jogador e embaixador do clube, o músico de 32 anos adotará nos gramados o nome Oliver, seu nome de batismo, em mais uma tentativa de conciliar a carreira musical com o esporte profissional.

O anúncio foi realizado pelas redes sociais do Cianorte, conhecido como Leão do Vale, que publicou fotografias do cantor vestindo a camisa da equipe paranaense. Nas imagens, o uniforme apresenta o número 10 e o nome Oliver nas costas, em substituição à identidade artística que o tornou conhecido nacionalmente.

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Apesar da apresentação, o clube ainda não detalhou como funcionará a parceria. Também não foram informados o período do vínculo, as condições contratuais ou se Livinho integrará regularmente o elenco nas competições oficiais.

Na publicação, o Cianorte destacou a trajetória do artista e sua capacidade de transitar entre diferentes atividades.

"Toda grande história nasce de um novo começo. Hoje, o Leão do Vale escreve mais um capítulo, ao lado de alguém que conhece a arte de se reinventar. Bem-vindo, Oliver! Aqui, a paixão vai além dos gramados", escreveu o clube.

"É música, é entrega, é superação. É a batida de um coração que pulsa por um único propósito: fazer história", publicou.

O cantor também comemorou a novidade e demonstrou entusiasmo com a chegada à equipe: "Vamo com tudo. Garra Leão".

MC Livinho já disputou partidas no futebol profissional

A chegada ao Cianorte não representa a primeira experiência do funkeiro como jogador de futebol profissional.

Em 2021, Livinho integrou o elenco do São Caetano, clube paulista pelo qual iniciou sua trajetória em competições oficiais. No ano seguinte, teve uma nova oportunidade com a camisa do Osasco Audax, também de São Paulo.

Somando as duas passagens, o artista disputou oito partidas, sem registrar gols ou assistências. Embora não tenha conseguido se firmar no futebol profissional, Livinho continuou demonstrando interesse pela modalidade e agora terá uma nova oportunidade de se aproximar dos gramados.

A escolha do nome Oliver para estampar a camisa do Cianorte marca uma diferença em relação à identidade utilizada pelo cantor nos palcos. No futebol, ele será apresentado pelo nome de nascimento, enquanto MC Livinho permanece como sua marca artística.

Livinho pelo Cianorte - Foto: Divulgação I Cianorte

Cantor também tem trajetória invicta no boxe

Além do futebol e da música, Livinho já participou de competições de boxe. O artista disputou três lutas no Fight Music Show, evento que reúne celebridades e atletas em combates de modalidades de luta.

Até o momento, mantém um retrospecto invicto, com três vitórias em três apresentações. Agora, ao ser anunciado pelo Cianorte, Livinho acrescenta mais um capítulo à trajetória que construiu paralelamente à carreira musical.