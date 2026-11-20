DA MÚSICA AOS CAMPOS
MC Livinho é anunciado como camisa 10 de clube paranaense
Cantor de funk, agora apresentado como Oliver, foi anunciado pelo Cianorte como jogador e embaixador
O cantor de funk MC Livinho está de volta ao futebol. Nesta sexta-feira, 20, o Cianorte, do Paraná, anunciou a chegada do artista como novo camisa 10 da equipe. Apresentado como jogador e embaixador do clube, o músico de 32 anos adotará nos gramados o nome Oliver, seu nome de batismo, em mais uma tentativa de conciliar a carreira musical com o esporte profissional.
O anúncio foi realizado pelas redes sociais do Cianorte, conhecido como Leão do Vale, que publicou fotografias do cantor vestindo a camisa da equipe paranaense. Nas imagens, o uniforme apresenta o número 10 e o nome Oliver nas costas, em substituição à identidade artística que o tornou conhecido nacionalmente.
Apesar da apresentação, o clube ainda não detalhou como funcionará a parceria. Também não foram informados o período do vínculo, as condições contratuais ou se Livinho integrará regularmente o elenco nas competições oficiais.
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Na publicação, o Cianorte destacou a trajetória do artista e sua capacidade de transitar entre diferentes atividades.
"Toda grande história nasce de um novo começo. Hoje, o Leão do Vale escreve mais um capítulo, ao lado de alguém que conhece a arte de se reinventar. Bem-vindo, Oliver! Aqui, a paixão vai além dos gramados", escreveu o clube.
"É música, é entrega, é superação. É a batida de um coração que pulsa por um único propósito: fazer história", publicou.
O cantor também comemorou a novidade e demonstrou entusiasmo com a chegada à equipe: "Vamo com tudo. Garra Leão".
MC Livinho já disputou partidas no futebol profissional
A chegada ao Cianorte não representa a primeira experiência do funkeiro como jogador de futebol profissional.
Em 2021, Livinho integrou o elenco do São Caetano, clube paulista pelo qual iniciou sua trajetória em competições oficiais. No ano seguinte, teve uma nova oportunidade com a camisa do Osasco Audax, também de São Paulo.
Somando as duas passagens, o artista disputou oito partidas, sem registrar gols ou assistências. Embora não tenha conseguido se firmar no futebol profissional, Livinho continuou demonstrando interesse pela modalidade e agora terá uma nova oportunidade de se aproximar dos gramados.
A escolha do nome Oliver para estampar a camisa do Cianorte marca uma diferença em relação à identidade utilizada pelo cantor nos palcos. No futebol, ele será apresentado pelo nome de nascimento, enquanto MC Livinho permanece como sua marca artística.
Cantor também tem trajetória invicta no boxe
Além do futebol e da música, Livinho já participou de competições de boxe. O artista disputou três lutas no Fight Music Show, evento que reúne celebridades e atletas em combates de modalidades de luta.
Até o momento, mantém um retrospecto invicto, com três vitórias em três apresentações. Agora, ao ser anunciado pelo Cianorte, Livinho acrescenta mais um capítulo à trajetória que construiu paralelamente à carreira musical.