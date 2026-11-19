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Um dos principais estádios do Pará está passando por uma transformação de R$ 198 milhões. O Colosso do Tapajós, localizado em Santarém, no oeste do estado, já alcançou 50% de execução das obras de reconstrução e ampliação. Com a reforma, a capacidade da arena passará de 8 mil para mais de 21 mil torcedores.

O projeto é executado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e representa a maior intervenção estrutural no estádio desde sua inauguração, na década de 1980.

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O investimento total é de R$ 198.133.324,22, provenientes do tesouro estadual. A proposta é transformar o espaço em um complexo esportivo preparado para receber grandes competições e eventos.

Estádio terá capacidade mais que duplicada

As intervenções avançam em diferentes áreas da estrutura. Entre os serviços em andamento estão a ampliação das vigas da arquibancada inferior, a recuperação dos degraus da arquibancada superior e o reforço dos pilares de sustentação da cobertura.

As equipes também trabalham nas instalações preliminares das lajes de piso e na construção do muro de contenção da arquibancada inferior.

Além do aumento da capacidade, o projeto prevê uma reestruturação dos espaços internos e externos para atender aos padrões nacionais e internacionais de competições esportivas.

Entre as estruturas previstas estão:

Estacionamento;

Sala de imprensa;

Sala de credenciamento;

Elevadores;

Sala de aquecimento;

Novos vestiários;

Sala para árbitro assistente de vídeo (VAR).

Colosso do Tapajós terá novo gramado



Outra mudança importante será a substituição completa do gramado. O estádio receberá grama do tipo Bermuda, escolhida pela resistência e capacidade de adaptação às condições climáticas da região.

A implantação seguirá os padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Antes do plantio, o terreno passará por nivelamento e preparação do solo, além da instalação de um novo sistema de drenagem.

Inaugurado na década de 1980, o Colosso do Tapajós é considerado a principal praça esportiva do Baixo Amazonas. A modernização tem mobilizado a expectativa de torcedores que aguardam a reabertura do estádio.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Arnaldo Dopazo, a reconstrução também movimenta a economia local, com geração de empregos e participação de trabalhadores da região.

“Estamos com a obra do Colosso do Tapajós em pleno andamento, avançando diariamente em todas as frentes, para transformar esse que é um patrimônio do esporte e da economia de Santarém. Os trabalhos avançam para a entrega de uma arena moderna, como merece o torcedor santareno, garantindo emprego e renda para a população local, que participa diretamente da construção desse novo momento”, declarou.

