Uma publicação nas redes sociais colocou o atacante Bryan Mbeumo, do Manchester United, no centro de uma polêmica com torcedores do clube inglês. O jogador de 27 anos compartilhou uma imagem do recém-lançado GTA 6 durante a madrugada, poucas horas antes do primeiro treinamento comandado por Mauricio Pochettino.

O registro provocou críticas de parte da torcida, que questionou a postura do atleta em um momento delicado da equipe na Premier League. A imagem foi publicada nos stories do Instagram por volta da meia-noite e mostrava a tela de carregamento do jogo, acompanhada da palavra "histórico".

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Ao ver a publicação, torcedores relacionaram o horário da postagem à necessidade de concentração do elenco, que se prepara para enfrentar o Liverpool.

A insatisfação também está ligada ao desempenho do Manchester United na temporada. O clube ocupa a 18ª colocação do Campeonato Inglês e enfrenta o risco de rebaixamento, cenário que aumenta a cobrança sobre jogadores e comissão técnica.

Torcedores criticam Mbeumo por publicação durante a madrugada

O lançamento de GTA 6, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos, motivou Mbeumo a compartilhar o momento com seus seguidores.

De acordo com o The Standard, um torcedor reclamou que o clube estava na zona de rebaixamento e precisava de jogadores mais concentrados na recuperação da equipe. Outro pediu que Mbeumo fosse dormir, lembrando que o atacante teria treinamento na manhã seguinte.

As críticas também foram repercutidas pelo The Sun, que destacou a preocupação da torcida com a situação do Manchester United no campeonato. O episódio ganhou maior dimensão porque aconteceu justamente antes da primeira atividade conduzida por Mauricio Pochettino, contratado para tentar reorganizar o time e melhorar os resultados.

Mbeumo jogando GTA - Foto: Reprodução I Instagram

Pochettino chega ao United com discurso de mudança de comportamento

A polêmica envolvendo Mbeumo aconteceu em meio ao início do trabalho de Mauricio Pochettino no Manchester United.

O treinador argentino assumiu a equipe em um momento de instabilidade esportiva e estabeleceu como uma de suas prioridades a reconstrução do ambiente interno do clube.

Em entrevista repercutida pela talkSPORT, Pochettino destacou a necessidade de desenvolver uma cultura de trabalho baseada em hábitos e princípios compartilhados pelo elenco.

"A cultura é o mais importante. Criar hábitos e princípios. Precisamos encontrar uma maneira de desenvolver os melhores hábitos e uma cultura que nos aproxime de vencer todas as partidas", afirmou.

Pochettino também ressaltou que pretende criar condições para que os jogadores atuem com confiança, sem que a pressão provocada pelos resultados negativos comprometa o desempenho em campo.

O desafio imediato será recuperar a competitividade do Manchester United, que atravessa uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Inglês.

Mbeumo pelo United - Foto: Reprodução I Instagram

Manchester United enfrenta Liverpool em meio à crise

A primeira partida de Pochettino à frente do Manchester United será um clássico contra o Liverpool, em Anfield, no domingo, 22. O confronto acontece em um momento particularmente difícil para o clube, que aparece na 18ª posição da Premier League e precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

Antes da partida, o treinador afirmou que o elenco deveria concentrar seus esforços na preparação para o clássico: "Precisamos estar prontos para competir no domingo. Agora não é hora de pensar em descanso ou sono. Precisamos nos preparar para estar nas melhores condições".

O clássico contra o Liverpool será uma oportunidade para o novo treinador observar o elenco em uma partida de alta exigência e começar a implementar as mudanças anunciadas em sua chegada.

Para Mbeumo, a expectativa agora é que a repercussão do episódio nas redes sociais dê lugar ao desempenho dentro de campo, em uma semana marcada pela cobrança dos torcedores e pela estreia de um novo comando técnico.