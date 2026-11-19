E.C.VITÓRIA
Vitória joga bem, vence o Bragantino e respira no Brasileirão
Leão da Barra derrotou o time paulista nesta quinta-feira, 19, no Barradão
O Esporte Clube Vitória voltou a jogar bem e derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta quinta-feira, 19, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.
A partida marcou a estreia do técnico Rafael Lacerda, que já conquistou sua primeira vitória no comando do Leão da Barra.
Os gols do jogo foram marcados por Brítez, que marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra, e Renê, ambos no primeiro tempo. Na segunda etapa, Mosquera descontou para os visitantes.
Com o resultado, o Rubro-Negro volta a vencer após cinco rodadas e afasta a má fase na temporada. A equipe baiana agora soma 41 pontos e sobe na tabela, ocupando a 14ª posição da Série A.
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Os gols da partida
Logo no começo do jogo, aos 4 minutos, o Vitória abriu o placar com Brítez. Após a defesa do Massa Bruta afastar bola na área, Martínez pegou a sobra e deixou para Erick. O ponta-direita cruzou na medida para o zagueiro argentino, que marcou de cabeça.
Aos 24 minutos, o Rubro-Negro ampliou. Mateus Silva arrancou pela direita e cruzou na área. Oportunista, Renê antecipou a marcação e desviou para o gol.
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Brítez marcou o primeiro gol do Vitória contra o Bragantino |
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Renê marcou o segundo gol do Vitória contra o Bragantino |
FICHA TÉCNICA
Vitória 2x1 RB Bragantino
Campeonato Brasileiro - 35ª rodada
Local: Barradão, em Salvador
Data: 19/11/2026 (quinta-feira)
Horário: 19h30
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Cartões amarelos: Gean e Mateus Silva (Vitória) / Fabinho, Fernando, Matheus Fernandes e Juninho Capixaba (Bragantino)
Gols: Brítez e Renê (Vitória) / Mosquera (Bragantino)
Público: 14.419 pessoas
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Gean), Cacá, Brítez e Jamerson; Baralhas (Zé Vitor) e Martínez; Matheuzinho (Caíque), Erick (Marinho) e Tarzia; Renê (Renato Kayzer). Técnico: Rafael Lacerda.
RB Bragantino: Volpi; Agustín Sant'Anna, Gustavo Marques, Rodríguez (Alix Vinicius) e Juninho Capixaba; Fabinho (Mosquera) e Eric Ramires (Matheus Fernandes); Herrera (Gustavo Neves), Wallace Yan e Fernando (Vinicinho); Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.