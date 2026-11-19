E.C.VITÓRIA
Vitória perde atacante por lesão para enfrentar o RB Bragantino
Leão da Barra entra em campo às 19h30 desta quinta-feira, 19
O Esporte Clube Vitória ganhou um novo desfalque para a partida contra o RB Bragantino, nesta quinta-feira, 19, pelo Brasileirão. O atacante Lucas Silva sofreu um problema físico e por isso não foi relacionado.
De acordo com o Vitória, Lucas Silva sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e está em tratamento no departamento médico. Não foi divulgado um prazo de recuperação do atleta de 27 anos.
Além do atacante, o técnico Rafael Lacerda também não poderá contar com o zagueiro Luan Cândido e o atacante Nacho Laquintana. Os dois pertencem ao Bragantino e não podem entrar em campo por questões contratuais.
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Lucas Silva no Vitória
Contratado por empréstimo junto ao Seoul FC, da Coreia do Sul, Lucas Silva não conseguiu se firmar na equipe baiana ao longo da temporada.
No total, o extremo atuou em apenas 17 jogos na temporada, sendo 11 pelo Brasileirão, com um gol marcado e uma assistência distribuída.
Vitória x RB Bragantino
Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.