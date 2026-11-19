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O Esporte Clube Vitória ganhou um novo desfalque para a partida contra o RB Bragantino, nesta quinta-feira, 19, pelo Brasileirão. O atacante Lucas Silva sofreu um problema físico e por isso não foi relacionado.

De acordo com o Vitória, Lucas Silva sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e está em tratamento no departamento médico. Não foi divulgado um prazo de recuperação do atleta de 27 anos.

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Além do atacante, o técnico Rafael Lacerda também não poderá contar com o zagueiro Luan Cândido e o atacante Nacho Laquintana. Os dois pertencem ao Bragantino e não podem entrar em campo por questões contratuais.

Lucas Silva no Vitória

Contratado por empréstimo junto ao Seoul FC, da Coreia do Sul, Lucas Silva não conseguiu se firmar na equipe baiana ao longo da temporada.

No total, o extremo atuou em apenas 17 jogos na temporada, sendo 11 pelo Brasileirão, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

Vitória x RB Bragantino

Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.