Vitória descarta pagar R$ 2 milhões e não terá dupla à disposição

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O Esporte Clube Vitória não terá dois atletas à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino, próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Cândido e o atacante Ignácio Laquintana não poderão estar em campo.

Emprestados pelo RB Bragantino ao Vitória, Luan Cândido e Laquintana ainda pertencem ao clube paulista. A diretoria rubro-negra teria que desembolsar R$ 2 milhões de multa para contar com a dupla, o que foi descartado, conforme apurou o portal A TARDE.

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Enquanto Laquintana é reserva e pouco ganhou espaço desde que foi contratado, Cândido é titular absoluto na equipe rubro-negra. Porém, com o esvaziamento do departamento médico e sem suspensões no elenco, o técnico Rafael Lacerda não terá grandes problemas para montar sua zaga.

Argentino retorna de suspensão e vira opção

O argentino Emanuel Brítez, que atua como zagueiro e lateral-direito, é a primeira opção para formar dupla com Cacá. O defensor de 34 anos é sempre acionado em momentos de baixa na defesa, ou quando ocorrem mudanças no sistema tático, o que deve novamente acontecer.

1 de 3 Luan Cândido, zagueiro do Vitória que será desfalque diante do Bragantino | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 3 Ignácio Laquintana, atacante do Vitória que será desfalque diante do Bragantino | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

3 de 3 Emanuel Brítez deve ser titular do Vitória contra o Bragantino | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo jogo do Vitória

O Vitória recebe o Bragantino às 19h30 do próximo dia 19, uma quinta-feira, no Barradão. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar a estreia do treinador Rafael Lacerda.