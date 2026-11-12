DESFALQUES
Vitória descarta pagar R$ 2 milhões e não terá dupla à disposição
Leão da Barra volta a jogar na próxima quinta-feira, 19
O Esporte Clube Vitória não terá dois atletas à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino, próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Cândido e o atacante Ignácio Laquintana não poderão estar em campo.
Emprestados pelo RB Bragantino ao Vitória, Luan Cândido e Laquintana ainda pertencem ao clube paulista. A diretoria rubro-negra teria que desembolsar R$ 2 milhões de multa para contar com a dupla, o que foi descartado, conforme apurou o portal A TARDE.
Enquanto Laquintana é reserva e pouco ganhou espaço desde que foi contratado, Cândido é titular absoluto na equipe rubro-negra. Porém, com o esvaziamento do departamento médico e sem suspensões no elenco, o técnico Rafael Lacerda não terá grandes problemas para montar sua zaga.
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O argentino Emanuel Brítez, que atua como zagueiro e lateral-direito, é a primeira opção para formar dupla com Cacá. O defensor de 34 anos é sempre acionado em momentos de baixa na defesa, ou quando ocorrem mudanças no sistema tático, o que deve novamente acontecer.
Luan Cândido, zagueiro do Vitória que será desfalque diante do Bragantino | Ignácio Laquintana, atacante do Vitória que será desfalque diante do Bragantino | Emanuel Brítez deve ser titular do Vitória contra o Bragantino |
Próximo jogo do Vitória
O Vitória recebe o Bragantino às 19h30 do próximo dia 19, uma quinta-feira, no Barradão. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar a estreia do treinador Rafael Lacerda.