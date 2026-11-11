Ídolo e artilheiro do Barradão, Neto Baiano promete tatuar estádio

Maior artilheiro da história do Barradão, com 53 gols marcados, Neto Baiano celebrou os 40 anos do estádio rubro-negro, comemorados nesta quarta-feira, 11. Em entrevista à TV Vitória, o ex-centroavante relembrou momentos marcantes de sua trajetória no Santuário.

O ex-atacante falou sobre a identificação com o Esporte Clube Vitória e a torcida e revelou que pretende fazer uma tatuagem do estádio para eternizá-lo na própria pele.

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"Passou um filme tão legal na minha cabeça. O título contra o nosso maior rival e a virada na Copa do Brasil contra o ABC. Todas as coisas boas que vivi nesse campo e nesse clube, principalmente neste estádio. Fiquei muito grato por ser o artilheiro do Barradão, por ter feito tantos gols aqui. Sempre me emociono porque é um clube que amo, um clube para o qual torço de verdade. Estou na história do clube", afirmou.

Neto também relembrou o momento em que marcou o milésimo gol da história do Barradão. O feito aconteceu na vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2009, com assistência do ex-meia Ramon Menezes.

"Todos os gols que fiz no Barradão eu lembro. Os caras perguntavam: 'Vai fazer um gol no Barradão? Quem vai fazer?'. E eu sempre me abençoava para quebrar alguns recordes, para que as coisas acontecessem na minha vida. Então, o Ramon cruzou ali, na cobrança de escanteio, acabei fazendo o gol e entrei para a história do Barradão mais uma vez", relembrou.

Provocação e "certeza" de marcar contra o Bahia

A relação de Neto Baiano com o estádio também foi marcada pelos clássicos contra o Bahia. O ex-atacante contou que entrava em campo confiante de que marcaria gols diante do rival e recordou uma ocasião em que chamou a responsabilidade antes de uma partida.

"Quando eu entrava contra o Bahia, já tinha certeza de que ia fazer gol. A realidade era essa. Eu sabia, tirava onda antes, fazia as coisas acontecerem. Sempre me cobrei porque acho que jogo grande é para jogador grande”, relembrou.

Neto ainda recordou o gesto de carinho que costumava ter com o gramado antes ou depois das partidas e encerrou a homenagem com uma declaração direta ao estádio: "Eu ajoelhava aqui, aos pés do Barradão, e dava um beijo na grama. Te amo, Barradão".