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O Esporte Clube Vitória terá um espaço exclusivo de massagem na futura Arena Barradão, projeto de modernização do Estádio Manoel Barradas. A iniciativa foi anunciada nesta quarta-feira, 18, pela plataforma de conteúdo adulto Skokka, patrocinadora do clube desde o início de 2026.

O ambiente será destinado a torcedores maiores de 18 anos e terá vista para o campo, atendimento de profissionais de massagem e opções de comidas e bebidas. A proposta é que o espaço funcione durante as partidas do Rubro-Negro, com ações voltadas ao relacionamento entre a empresa e seus clientes.

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O projeto foi desenvolvido em parceria com o departamento de marketing do Vitória e integra o planejamento de ativações comerciais da patrocinadora para a futura arena. Segundo a empresa, a iniciativa é inédita no futebol brasileiro.

A gerente de marca e comunicação do Skokka, Ana Ferreira, destacou a intenção de participar do processo de modernização do estádio e ampliar a relação da empresa com os torcedores.

“O Vitória tem um projeto muito bem estruturado para a construção de um novo estádio. Como patrocinadores, queremos participar desta nova etapa do clube. Ter um espaço de massagem no novo Barradão nos possibilitará realizar uma iniciativa inédita no futebol brasileiro, criar um ambiente de descontração entre os torcedores e aproximar o relacionamento com os clientes” afirmou Ferreira.

Parceria entre Vitória e Skokka já teve outras ações

A parceria entre Vitória e Skokka começou no início de 2026. Desde então, a empresa promoveu diferentes ativações no Barradão para aproximar a marca dos torcedores rubro-negros.

Entre as iniciativas realizadas estão a instalação da Barbearia do Skokka, com atendimentos gratuitos no estacionamento do estádio, e a distribuição de mais de 20 mil camisas oficiais do Vitória. A patrocinadora também organizou batucadas e sorteios de uniformes autografados.

Na final da Copa do Nordeste, a parceria promoveu o Mirante Rubro-Negro, espaço criado para ampliar a experiência dos torcedores durante a decisão disputada no Barradão.

Skokka é patrocinadora do Vitória desde o início do ano - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Arena Barradão

A Arena Barradão, com obras previstas para janeiro de 2027, será uma arena multiuso moderna com capacidade para 40.597 torcedores.

O projeto de R$ 405 milhões, liderado pela SD Arenas, inclui 116 camarotes, cobertura, e estrutura para shows de grande porte, visando transformar o estádio em um centro de eventos.

A estrutura também vai contar com um novo setor oeste, rooftop com vista panorâmica, restaurantes, terraços cobertos, 14 novos bares e lanchonetes, 32 novos banheiros, Wi-Fi, painéis informativos e novos sistemas de som e segurança.