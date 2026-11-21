ESPORTES
Pep Guardiola encontra Gilberto Gil e surpreende baianos em roda de samba no Pelourinho
Treinador do Manchester City participou de eventos do Bahia
A passagem de Pep Guardiola por Salvador ganhou um capítulo especial na noite de sexta-feira, 20. Além de cumprir compromissos ligados ao Bahia, o treinador espanhol encontrou o cantor Gilberto Gil e surpreendeu frequentadores de uma tradicional roda de samba no Pelourinho.
O ex-comandante do Barcelona e atual técnico do Manchester City aproveitou a programação na capital baiana para conhecer um pouco da cena cultural da cidade. No Clube do Samba, localizado no Terreiro de Jesus, ele cantou ao lado de outros clientes e ainda arriscou tocar pandeiro.
Guardiola encontra Gilberto Gil em evento do Bahia
A agenda do treinador na sexta-feira começou com uma visita à loja oficial do Bahia, no Salvador Shopping. Depois, ele participou da estreia do documentário "O Bahia é o Mundo – A Era City", no cinema Glauber Rocha.
Foi durante o evento que Guardiola encontrou Gilberto Gil, conhecido torcedor do Esquadrão de Aço. A conversa entre os dois foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais.
Espanhol participa de roda de samba no Pelourinho
Já durante a madrugada, Guardiola apareceu de surpresa no Clube do Samba, espaço conhecido pelas rodas de samba e pela programação musical no Terreiro de Jesus, no Pelourinho.
A presença do treinador movimentou o local e animou o público. Sem se limitar a acompanhar a apresentação, ele entrou no clima da festa, cantou com os frequentadores e experimentou tocar pandeiro.
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Guardiola acompanha Bahia x Coritiba na Fonte Nova
A visita do espanhol a Salvador está relacionada à agenda de eventos do Esporte Clube Bahia. Neste sábado, 21, ele acompanha o confronto entre o Esquadrão e o Coritiba, na Arena Acelen Fonte Nova.