Entre os avanços e desafios ainda tão pungentes, o Dia Nacional da Consciência Negra é uma data marcada pela dualidade, mas que neste ano foi sobrepujada em Salvador pela esperança presente na figura de Gilberto Gil. O cantor foi o homenageado na 23ª Caminhada da Liberdade, que aconteceu nesta sexta-feira, 20, do Curuzu ao Pelourinho, e arrastou uma multidão com a simplicidade de quem parece um amigo da família. A ministra da Cultura Margareth Menezes também marcou presença na tradicional caminhada promovida pelo bloco afro Ilê Aiyê.

Desde sua chegada à sede do Ilê, a Senzala do Barro Preto, no Curuzu, que foi o ponto de concentração do encontro, Gil demonstrou singeleza ao entrar em meio ao povo, sem nenhuma super equipe de segurança ou acompanhamento muito especial. Já para com Gil, o tratamento foi de reverência demonstrada por meio da batucada dos Filhos de Gandhy logo que chegou ao local. A resposta da população à sua presença também foi essa durante todo o trajeto.

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Os que não sabiam da manifestação se chocavam ao ver Gilberto Gil passando na carroceria de uma caminhonete do Curuzu da Liberdade. "É Gil, é Gil", disse um desavisado de forma afoita. Ao som do tambor do Gandhy, a população acompanhou o carro bem próximo do cantor e foram dançando, fazendo fotos, despejando palavras de carinho e o cumprimentando. Alguns faziam "joinha" com a mão, outros mostravam o punho cerrado como símbolo da luta negra. Os moradores da região paravam pra ver das janelas das casas, das varandas, das lajes.

A comoção foi direcionada também para a ministra Margareth Menezes, que era alvo de atenção, chegou a carregar uma criança e recebeu dos que estavam presentes saudações com dedos em formato de “L”, em referência ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Em momento curioso, o carro parou lado a lado com um ônibus, e os usuários do coletivo, que estavam próximos de Gil, aproveitaram para fazer fotos e o cumprimentar. A esposa de Gilberto Gil, Flora Gil, também esteva no carro.

Desta forma foi a caminhada até chegar à Liberdade, quando o homenageado e a ministra foram para o trio elétrico que cumpriu a outra parte do percurso até o Pelourinho. Gil destaca o significado do encontro. “A importância é que é uma homenagem feita para todos, toda a comunidade negra, mestiça, branca também, todos que se aliam a esse trabalho de libertação, de emancipação, do negro que veio escravizado para o Brasil e que tem essa luta já de séculos para ser incluído e reconhecido na importância extraordinária que tem para a formação da cultura brasileira”, afirma.

Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Momento de celebração

Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O ato em celebração ao feriado da Consciência Negra contou com a presença da população, de políticos e de representantes de movimentos sociais. Entre a luta pela igualdade racial, valorização da ancestralidade e combate ao racismo - pautas da caminhada -, a titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia (Sepromi), Ângela Guimarães, faz um balanço sobre a importância de celebrar as conquistas do povo negro nos últimos anos e um alerta sobre os desafios ainda presentes.

“A primeira Caminhada da Liberdade teve como tema reparação, o que era quase um xingamento nessa época, quando falávamos da efetivação de lei que criminaliza o racismo, políticas afirmativas nas universidades, e hoje vivemos em um outro lugar, vemos que as universidades públicas foram transformadas porque a agenda de reparação começou a ser implementada”, conta. A ministra Margareth Menezes também ressalta a importância do movimento de reparação.

“A gente deve muita coisa a quem veio na frente, ao movimento negro, a Gilberto Gil, aos blocos afro, escola de samba e toda a sociedade civil que se envolveu nessa batalha; então ainda há muita coisa a ser feita para reparação histórica, mas acho que todo ano devemos comemorar nessa data e chamar para a reflexão da justiça social, pela igualdade racial nesse país, pela luta pela democracia, pelo direito dos povos originários e dos povos quilombolas, porque isso é uma reparação histórica necessária”, comenta.

O vovô do Ilê, fundador e presidente do bloco, lembra os avanços do povo negro, mas ressalta a necessidade de maior sensibilização por parte do poder público e que isso não aconteça apenas no Novembro Negro. “Não adianta dizer que Salvador é a capital afro e se envolver apenas no mês de novembro, porque eles não reconhecem que somos uma cidade negra e um estado negro e num evento como esse que movimenta tanta coisa o envolvimento do Governo e da Prefeitura ainda é pífio”, diz.

A estudante, Manu Badu, de 15 anos, fez questão de marcar presença na caminhada e ressalta a importância deste momento. “O novembro negro não pode ser só um mês, a valorização do povo negro tem que acontecer todo dia e hoje é uma data de celebrar nossa união e nossa luta pela nossa emancipação”.