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Um incêndio atingiu uma pizzaria na noite desta sexta-feira, 30, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.



A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), acionadas por meio do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC).

Imóvel precisou ser evacuado e interditado

Após a chegada das equipes, o estabelecimento comercial precisou ser evacuado e, posteriormente, interditado. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

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De acordo com a Codesal, aparentemente, a estrutura do imóvel não sofreu danos, e os prejuízos ficaram restritos a perdas materiais do proprietário.

Causa do incêndio será investigada

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda estão sendo investigadas pelo órgão competente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria iniciado as chamas.





Codesal orienta população em situações de emergência

A Defesa Civil orienta que, em situações de emergência, a população se afaste da área de risco e procure imediatamente um local seguro. O órgão pode ser acionado pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia, inclusive aos feriados.

Outra recomendação é realizar o cadastro gratuito do CEP por SMS, enviando a informação para o número 40199, para receber alertas preventivos.