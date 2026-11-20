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Incêndio atinge pizzaria no Rio Vermelho e deixa uma pessoa ferida
Imóvel precisou ser evacuado e interditado
Um incêndio atingiu uma pizzaria na noite desta sexta-feira, 30, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.
A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), acionadas por meio do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC).
Imóvel precisou ser evacuado e interditado
Após a chegada das equipes, o estabelecimento comercial precisou ser evacuado e, posteriormente, interditado. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde.
De acordo com a Codesal, aparentemente, a estrutura do imóvel não sofreu danos, e os prejuízos ficaram restritos a perdas materiais do proprietário.
Causa do incêndio será investigada
As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda estão sendo investigadas pelo órgão competente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria iniciado as chamas.
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Codesal orienta população em situações de emergência
A Defesa Civil orienta que, em situações de emergência, a população se afaste da área de risco e procure imediatamente um local seguro. O órgão pode ser acionado pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia, inclusive aos feriados.
Outra recomendação é realizar o cadastro gratuito do CEP por SMS, enviando a informação para o número 40199, para receber alertas preventivos.