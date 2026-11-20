Uma criança morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Bonocô, em Salvador, nesta sexta-feira, 20. O acidente provocou momentos de desespero no local, onde equipes de atendimento foram acionadas. Segundo informações sobre a ocorrência, a criança tentou atravessar a pista quando foi atingida pelo veículo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na ocorrência para prestar assistência. O motorista permaneceu no local após o atropelamento, na tentativa de ajudar a vítima, mas acabou desmaiando diante da situação.



No momento do acidente, a vítima não estava acompanhada por nenhum familiar.

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Polícia e Secretaria de Saúde foram procuradas

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e foi informado que o SAMU foi acionado, mas a vítima estava em óbito o corpo foi deixado no local para remoção do Departamento de Polícia Técnica (DPT).



O portal A TARDE entrou em contato também com a polícia mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.