TRAGÉDIA!
Criança morre após ser atropelada por carro em Salvador
Vítima não estava acompanhada por nenhum familiar.
Uma criança morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Bonocô, em Salvador, nesta sexta-feira, 20. O acidente provocou momentos de desespero no local, onde equipes de atendimento foram acionadas. Segundo informações sobre a ocorrência, a criança tentou atravessar a pista quando foi atingida pelo veículo
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na ocorrência para prestar assistência. O motorista permaneceu no local após o atropelamento, na tentativa de ajudar a vítima, mas acabou desmaiando diante da situação.
No momento do acidente, a vítima não estava acompanhada por nenhum familiar.
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Polícia e Secretaria de Saúde foram procuradas
O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e foi informado que o SAMU foi acionado, mas a vítima estava em óbito o corpo foi deixado no local para remoção do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
O portal A TARDE entrou em contato também com a polícia mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.