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Um homem foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 20, em uma área marítima próxima ao Yacht Clube da Bahia, no bairro da Barra, em Salvador. A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, foi avistada por pescadores e moradores da região.

Uma das hipóteses consideradas inicialmente pela Polícia Civil é que o homem tenha sofrido uma queda ou batido nas pedras, provocando um ferimento na cabeça. A suspeita, no entanto, ainda depende de confirmação pericial.

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Equipes são acionadas

Após a localização do corpo, policiais militares da 11ª Companhia Independente (CIPM) foram chamados para atender à ocorrência. O resgate ficou sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros, que retirou a vítima da água.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também participou da ocorrência. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem ajudar a esclarecer a causa da morte e identificar o homem.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar como a vítima chegou ao local e o que provocou a morte.