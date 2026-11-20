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Apesar do empate sem gols com o Grêmio em Porto Alegre, o Esporte Clube Bahia se mantém com grandes chances de se classificar para a próxima Copa Libertadores. Com 54 pontos somados, o Tricolor é o 6º colocado na tabela. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Após o fim da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, as possibilidades de vaga na Libertadores para o Bahia caíram de 75,3% para 75%. Os números, no entanto, estiveram recentemente em 45,6% antes do aumento de vagas na competição.

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Sexta equipe com mais chances de conseguir a classificação, o Esquadrão de Aço possui ampla vantagem para o Atlético-MG, sétimo da lista com 28.7%. Além disso, segue na cola do Athletico, que possui 81,3%.

Equipes com maiores chances e já garantidas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de classificação à Libertadores são Athletico (81,3%), Bahia (75%), Atlético-MG (28,7%) e Santos (13,5%).

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense já estão matematicamente garantidos.

Próximo jogo do Bahia

O Baha volta a jogar neste sábado, 21, às 17h30, contra o Coritiba. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela rodada 36 da Série A.