E.C.BAHIA
Pep Guardiola visita CT do Bahia e reencontra Rogério Ceni; assista
Ex-técnico do Manchester City está em Salvador
O ex-técnico do Manchester City e um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial, Pep Guardiola esteve no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira, 20. Durante a visita, o espanhol conheceu a estrutura do Esporte Clube Bahia e se encontrou com o treinador Rogério Ceni e o elenco tricolor.
Acompanhado por Ferran Soriano, CEO do City Football Group (CFG), grupo que controla 90% da SAF do Bahia, Guardiola percorreu as instalações do clube. O encontro foi registrado e divulgado pelo Esquadrão nas redes sociais. "¡Bienvenido, Pep!", publicou o clube baiano.
A programação do espanhol em Salvador também prevê uma visita às obras do Centro de Futebol e Academia do Bahia, a participação em um evento na capital baiana e a presença na partida contra o Coritiba, neste sábado, 21, na Arena Fonte Nova.
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Pep Guardiola no CT Evaristo de Macedo |
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Natália Bittencourt, Pep Guardiola e Cadu Santoro |
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David Duarte e Pep Guardiola |
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Guardiola estará na Fonte Nova para Bahia x Coritiba
A passagem de Pep Guardiola por Salvador terá como um dos principais compromissos o duelo entre Bahia e Coritiba. O treinador acompanhará o confronto marcado para as 17h30 deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A presença do ex-comandante do Manchester City já havia sido anunciada pelo próprio clube. Na quinta-feira, 19, Guardiola gravou um vídeo direcionado à torcida tricolor, no qual convocou os torcedores para lotar a Arena Fonte Nova.
“Sábado estarei na Bahia, em Salvador. Já que estou no Brasil, bora ver um jogo. Estarei ao lado de vocês e quero ver o estádio lotado. E vamos ganhar. Espero vocês sábado no jogo”, declarou o espanhol.
🌎☀️ ¡Bienvenido, Pep! #BahiaÉOMundo #BBMP https://t.co/KRWLjNJKIp— EC Bahia (@ecbahia) November 20, 2026