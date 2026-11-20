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Depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em casa, o Esporte Clube Vitória diminuiu consideravelmente o risco de rebaixamento no Brasileirão. Com 41 pontos somados e três de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 14º colocado na tabela.

Após o fim da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, as possibilidades de queda do Vitória caíram para 14,6%, números que recentemente estavam em 37,9%. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Além de não ocupar as últimas quatro posições na classificação, o Rubro-Negro ainda vê boa parte dos adversários que brigam pela permanência com riscos maiores. De acordo com a UFMG, além da já rebaixada Chapecoense, cinco times possuem mais de 20% de chance de descenso.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de rebaixamento são Remo (99,99%), Grêmio (70,6%), Internacional (61,5%), Corinthians (26,6%) e Mirassol (20,6%).

Conforme dito anteriormente na matéria, a Chapecoense já está matematicamente garantida na Série B de 2027.

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a jogar na próxima segunda-feira, 23, às 19h30, contra o Internacional. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pela rodada 36 da Série A.