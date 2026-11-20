Após derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o Esporte Clube Vitória se afastou da zona de rebaixamento e pode até garantir a permanência na Série A na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano viaja para encarar o Internacional, concorrente direto.

Como a Chapecoense já está rebaixada e o Remo não pode mais alcançá-lo, o Vitória ainda teria que ficar acima de dois adversários. Botafogo, Coritiba, Mirassol, Corinthians, o próprio Inter e o Grêmio estão na disputa, mas o foco rubro-negro é na dupla Gre-Nal.

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Como o Vitória pode se salvar na rodada 36?

Para se livrar matematicamente do rebaixamento na 36ª rodada do Brasileirão, o Vitória precisa vencer o Internacional por qualquer diferença de gols no Beira-Rio. Caso tropece, seja empatando ou perdendo, o Rubro-Negro adia sua permanência.

Além dos três pontos que precisa somar, o Vitória também depende do andamento de outra partida. O Grêmio, que encara o Santos na Vila Belmiro, precisa perder por qualquer placar.

A soma dos resultados garantiria o Leão da Barra na Primeira Divisão em 2027. Isso aconteceria porque os dois clubes gaúchos, caso percam seus jogos, só poderiam chegar aos 44 pontos e 11 vitórias na tabela.

Já o Rubro-Negro, se vencer o confronto direto, não poderia ser mais ultrapassado pelos dois concorrentes por já ter alcançado 44 pontos e 12 triunfos.

Contas da permanência do Vitória na 36ª rodada

Vitória precisa vencer o Internacional por qualquer placar

Grêmio precisa perder para o Santos por qualquer placar

Rafael Lacerda comenta duelo decisivo

Durante entrevista coletiva no Barradão, o técnico Rafael Lacerda abordou a importância do jogo. No entanto, preferiu não entrar em detalhes sobre a estratégia para não "dar armas" ao treinador do Colorado.

"Não posso dar armas para o Eduardo Baptista. Ele está em uma retomada com o Inter, principalmente no Beira-Rio. É um jogo fora de casa e que vale muito. Estou vendo um elenco muito comprometido. Então vamos nos preparar da melhor forma possível, vamos enfrentar um grande adversário que está na mesma briga que a nossa. Vamos usar a melhor estratégia para sair vencedor", projetou Lacerda.

Rafael Lacerda estreou com vitória sobre o RB Bragantino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Data e horário dos jogos

O Vitória enfrenta o Internacional na próxima segunda-feira, 23, às 19h30. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Grêmio, por outro lado, visita o Santos às 21h do mesmo dia. O confronto acontece na Vila Belmiro, em Santos.