A ausência do meia Tomás Pochettino na partida contra o RB Bragantino foi um dos assuntos abordados pelo técnico Rafael Lacerda após a vitória do Esporte Clube Vitória por 2 a 1, nesta quinta-feira, 19, no Barradão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador explicou que precisava de uma alternativa para substituir Matheuzinho e que o argentino Almaraz, ou até mesmo Marinho atuando por dentro, eram opções consideradas para a função. Lacerda também comentou a possibilidade de utilizar Pochettino, mas evitou se aprofundar sobre a razão do jogador não ter sido relacionado pela segunda partida consecutiva.

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“Sobre o Pochettino, não gosto de falar de quem não veio para o jogo, mas tenho que tomar decisões. Eu precisava de um substituto para o Matheuzinho, e esse cara seria o Almaraz, ou talvez Marinho por dentro”, explicou o treinador.

Antes da chegada de Lacerda, o meia argentino também não foi convocado por Cléber dos Santos, então treinador interino, para a derrota de 3 a 0 para o Fluminense. O atleta de 30 anos não sofreu nenhum tipo de lesão, ficando de fora por opção da comissão técnica em ambas as oportunidades.

Rafael Lacerda avalia atuação do Vitória

Rafael Lacerda avaliou os pontos positivos e negativos da equipe diante do Bragantino. O treinador destacou a postura vertical do time e a firmeza dos zagueiros, mas reconheceu dificuldades para controlar a partida.

“Positivo a gente foi uma equipe vertical, tivemos os zagueiros muito firmes no jogo. Os gols também, trabalhamos muito isso. De negativo, principalmente a questão de não ter o controle do jogo, mas isso tem muita relação com a qualidade do adversário”, analisou.

Técnico comemora estreia com vitória

Rafael Lacerda também celebrou o resultado positivo em sua estreia, mas ressaltou que o momento do Vitória na competição exige concentração na sequência do Campeonato Brasileiro.

“Sentimento de realizar o objetivo que foi proposto. Feliz. Mas no momento em que estamos nem podemos comemorar muito a vitória, já temos que pensar no Internacional”, afirmou.

Vitória volta a campo na segunda-feira

O Vitória volta a jogar na próxima segunda-feira, 23, contra o Internacional. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.