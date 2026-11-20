E.C.VITÓRIA
Lacerda comenta segunda ausência de meia nos relacionados do Vitória
Jogador ficou de fora do grupo que enfrentou e venceu o RB Bragantino
A ausência do meia Tomás Pochettino na partida contra o RB Bragantino foi um dos assuntos abordados pelo técnico Rafael Lacerda após a vitória do Esporte Clube Vitória por 2 a 1, nesta quinta-feira, 19, no Barradão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O treinador explicou que precisava de uma alternativa para substituir Matheuzinho e que o argentino Almaraz, ou até mesmo Marinho atuando por dentro, eram opções consideradas para a função. Lacerda também comentou a possibilidade de utilizar Pochettino, mas evitou se aprofundar sobre a razão do jogador não ter sido relacionado pela segunda partida consecutiva.
“Sobre o Pochettino, não gosto de falar de quem não veio para o jogo, mas tenho que tomar decisões. Eu precisava de um substituto para o Matheuzinho, e esse cara seria o Almaraz, ou talvez Marinho por dentro”, explicou o treinador.
Antes da chegada de Lacerda, o meia argentino também não foi convocado por Cléber dos Santos, então treinador interino, para a derrota de 3 a 0 para o Fluminense. O atleta de 30 anos não sofreu nenhum tipo de lesão, ficando de fora por opção da comissão técnica em ambas as oportunidades.
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Rafael Lacerda avalia atuação do Vitória
Rafael Lacerda avaliou os pontos positivos e negativos da equipe diante do Bragantino. O treinador destacou a postura vertical do time e a firmeza dos zagueiros, mas reconheceu dificuldades para controlar a partida.
“Positivo a gente foi uma equipe vertical, tivemos os zagueiros muito firmes no jogo. Os gols também, trabalhamos muito isso. De negativo, principalmente a questão de não ter o controle do jogo, mas isso tem muita relação com a qualidade do adversário”, analisou.
Técnico comemora estreia com vitória
Rafael Lacerda também celebrou o resultado positivo em sua estreia, mas ressaltou que o momento do Vitória na competição exige concentração na sequência do Campeonato Brasileiro.
“Sentimento de realizar o objetivo que foi proposto. Feliz. Mas no momento em que estamos nem podemos comemorar muito a vitória, já temos que pensar no Internacional”, afirmou.
Vitória volta a campo na segunda-feira
O Vitória volta a jogar na próxima segunda-feira, 23, contra o Internacional. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.