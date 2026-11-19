Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, 19, no Barradão, pela 35ª rodada do Brasileirão, Caíque Gonçalves destacou a confiança transmitida pelo técnico Rafael Lacerda ao elenco do Esporte Clube Vitória. Segundo o volante, o novo comandante demonstrou conhecer a capacidade do grupo e conseguiu recuperar a confiança dos atletas para a sequência da competição.

“O professor [Rafael Lacerda] chegou, deu muita moral pra nós. Ele falou que acompanhava a nossa equipe, que assistiu muitos jogos e sabíamos da nossa capacidade e qualidade de elenco. Era o que estava faltando, um pouco de confiança de todo mundo. Ele conseguiu passar essa confiança pra geral, hoje foi demonstrado dentro do campo", exaltou o meio-campista.

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"A entrega, a vontade de vencer que todos tiveram, a festa linda da torcida. Conseguimos esses três pontos e agora dá mais confiança pra ir lá fora e tentar essa primeira vitória”, projetou Caíque.

Caíque fala sobre apoio da torcida e jejum fora de casa

O volante também valorizou a presença dos torcedores no Barradão e ressaltou a importância dos três pontos conquistados diante do Bragantino. Agora, o Vitória terá pela frente o desafio de buscar seu primeiro triunfo como visitante no Campeonato Brasileiro.

“Ficamos felizes com o apoio que a torcida deu pra nós hoje. Sabíamos que ia jogar contra um time difícil, um time bem treinado, moleques novos com boas condições físicas. Conseguimos fazer o nosso dever de casa, que era o que nós precisávamos, esses três pontos”, finalizou.

Internacional x Vitória

O Vitória volta a jogar na próxima segunda-feira, 23, contra o Internacional. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pela rodada 36 da Série A.